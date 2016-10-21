Burdur Valisi Şerif Yılmaz’ı makamında ziyaret eden Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, “Türkiye, 15 Temmuz'da büyük bir sarsıntı geçirdi. Tabi Burdur da bundan nasibini aldı. Bütün illerimiz bundan nasibini aldı. Şimdi o sarsıntıları geçirmiş olan bir ülke olarak, bir taraftan 15 Temmuz'un o hain planının içerisinde yer alanları tasfiye etmek ve devletten arındırmak sürecini titizlikle sürdüreceğiz. Ama diğer taraftan da günlük hayatımız normale döndü, daha da normalleşecek. Türkiye'nin hedefleri var. Tarih boyunca ayağına çelme takmak isteyenler hep oldu. 15 Temmuz'u geride bıraktık. Şimdi bu hedeflerimize kitlenmiş olarak yolumuza devam ediyoruz. Ekonomik hedeflerimiz var, siyasi hedeflerimiz var. Türkiye'nin bütün bu badirelere rağmen çok şükür bu yıl da yüzde 3'ün üzerinde, belki yüzde 4'e yakın bir büyüme kaydedeceğini görmek sevindiricidir. Türkiye ekonomisi her türlü darbeye rağmen ayakta duruyor. Daha da güçlenerek devam edecek. Şimdi bizim bütün vatandaşlarımızdan, Burdurlu hemşehrilerimizden de beklentimiz, herkes normal işini en iyi şekilde yapmaya devam etsin” dedi.

“Darbe tehdidi geride kaldı”

Türkiye'nin önünü kesmeye çalışanlara cevap verecek muktedir bir Türkiye'nin oluşturulması için çalışacaklarını dile getiren Kurtulmuş, “Darbe tehdidi geride kaldı. Bunu yapanlardan hesap sormak devletin vazifesidir. 15 Temmuz şehitlerimizin üzerimize yüklediği ilave sorumluluklar vardır. Bu ilave sorumluluklar daha fazla çalışmayı, daha fazla gayret etmeyi, daha fazla kenetlenmeyi, birbirimizle birlik ve barış içerisinde olmayı zorunlu kılar. Ne iş yapıyorsak her birimiz yaptığımız işi en mükemmel şekilde yapmaya devam edeceğiz ki 15 Temmuz'da olduğu gibi Türkiye'nin önünü kesmeye çalışanlara cevap verecek muktedir bir Türkiye'yi oluşturalım. İnşallah bundan sonraki süreç budur. Hem yaraları hızla sarıyoruz hem de Türkiye'nin güçlü bir şekilde yoluna devam etmesini sağlıyoruz. Ben bir kez daha Burdur'da olmaktan dolayı duyduğum memnuniyeti ifade ediyorum. Teke yöresindeki dostlarımıza, kardeşlerimize sevgi ve saygılar sunuyorum" şeklinde konuştu.

Vali Yılmaz, Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş'un basın mensuplarına yaptığı açıklama sonrası Kurtulmuş’a ziyareti anısına Teke yöresi halk çalgısı olan cura hediye etti.

Hayal Girişim