Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Ordu’nun Kumru ilçesinde bir dizi açılışa katıldı. Kumru meydanında vatandaşlara hitap eden Kurtulmuş, yeni Türkiye vurgusu yaptı. Yeni Türkiye’nin devlet ve millet kaynaşması olduğunu ifade eden Kurtulmuş, bu durumu geçen günlerde Altın Kelebek ödüllerinde yaşanan ‘Diriliş Ertuğrul’ olayı ile örneklendirdi. Kurtulmuş, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Yeni Türkiye dediğimiz şey devlet millet kaynaşmasıdır. Yani ekonomik istikrar, gönül coğrafyamızla bağlarımızın arttırılması ve Türkiye’nin kendi Türk kültürü ile kendi medeniyeti ile barışık hale gelmesidir. Bu durumun ne kadar önemli olduğunu bir güncel örnekle vereyim. ‘Diriliş Ertuğrul’u izliyorsunuz. Türkiye’de TRT’de ilk seferde bir dizi bu kadar başarılı olmuştur. İzlendiği her akşam, oynadığı her akşam bir numara, özeti de iki numara bu kadar başarılı. Neden başarılı? Millet tarihini bilmek istiyor, millet bizim atalarımız kim, kim bunlar. Millet Diriliş Ertuğrul’u izlerken 15 Temmuz akşamındaki ihanetin ne olduğunu daha iyi anlıyor. Bu topraklarda ne ihanetler gördük, onları bize hatırlatıyor” diye konuştu.

“‘DİRİLİŞ’İN ÖDÜLÜNÜ MİLLET VERİYOR”

‘Diriliş Ertuğrul’ dizisine yapılan davranışları eski Türkiye’nin zihniyeti olduğunu ifade eden Kurtulmuş, ‘Diriliş’in ödülünü milletin verdiğini belirtti. Diriliş Ertuğrul dizisinin ödülünü milletin verdiğini dile getiren Kurtulmuş, “Ödül törenine çağırıyorlar, ödül veriyorlar, televizyonlarda gördünüz, oraya çıkan bir adam bir sürü hakaret ediyor. Ben şuan frene basıyorum daha fazla bir şey söylememek için. Senin programını zaten hiç kimse izlemiyor, senin ne dediğine de kimse kıymet vermiyor. Bu ne hazımsızlıktır, istersen ödül ver istersen verme ‘Diriliş’in ödülünü millet veriyor, her akşam seyrettiğinde onu bir numaraya koyuyor. O tepki tamda tipik bir eski Türkiye tepkisidir. Osmanlı’nın ismini duyunca tüyleri diken diken oluyor. Tarih deyince Hititler’den, Sümerler’den bahsedersen bir şey olmaz ama tarih deyince Selçuklu’dan, Yavuz Selim’den, Sultan Fatih’den bahsedersen rahatsız olurlar. Tarih deyince 1453’ü İstanbul’un işgal tarihi olarak görür eski Türkiye’nin zihniyeti. Ama yeni Türkiye 1453’ün medeniyet tarihinin en önemli sayfalarından birisi olduğuna inanır. İşte kardeşlerim siz bu desteği verdikçe biz yolumuza devem edeceğiz. Kervan devam edecek. Kimisi bu şekildeki hazımsızlıklarla önümüze çıkacak kimisi yukarıdan önümüze bomba atarak çıkacak kimisi algı operasyonları ile önümüze çıkacak. Gücümüz sizsiniz, siyasetin gücü sizsiniz, yeni Türkiye’nin gücü sizsiniz” şeklinde konuştu.