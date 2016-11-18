Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Türkiye’nin en çok bal üretilen olması münasebetiyle Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü, Ordu Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından organize edilen ’Bal Festivali’ne katıldı. Ordu Büyükşehir Belediyesi önündeki Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen festivale Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu ile gelen Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş’u, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz karşıladı.

Kurtulmuş, burada yaptığı konuşmada Türkiye’nin büyük ve güçlü ülke olma yolunda ilerlerken içeriden ve dışarıdan düşman odaklarının sürekli hareket halinde olduğuna dikkat çekti. Özellikle FETÖ’nün 15 Temmuz’da ortaya koyduğu darbe teşebbüsü, ardından 15 Temmuz’dan sonra içeriden ve dışarıdan Türkiye’ye karşı olumsuz algı operasyonları, diğer taraftan gerek ülke içindeki, gerekse Suriye ve Irak’ta terör örgütlerinin Türkiye’ye karşı faaliyetlerinin arttığına dikkat çeken Kurtulmuş, şunları söyledi:

“Niçin içeriden ve dışarıdan terör örgütleri Türkiye’nin düşmanları bu ülkenin kesmek istiyorlar? Nedir bu ülkenin kaderi diye soranların cevabı iyi görmeleri lazım. Büyük resme bakıldığında bu coğrafyanın daha fazla bölünmesi, parçalanması, dağılması ve kendi geleceğini, kaderini tayin etme gücünü kaybetmesi isteniyor. Bu bölgenin, bu coğrafyanın insanlarının ortak bir hedefe yönetilmesini sağlayacak yegane güç Türkiye’dir. Türkiye’nin bu oyunları bozmaması, Türkiye’nin bu bölgede yaşayan insanların ortak hedefte bir araya getirilmemesi için her türlü oyun sahneleniyor. Türkiye’nin önü darbe teşebbüsleri, terör örgütleri ile içeriden ve dışarından olumsuz algı operasyonları ile kesilmeye çalışılıyor. Bunu önlemenin yolu içeride birlik ve beraberliği sağlamaktan geçiyor. Ayrıyı gayrıyı bir tarafa bırakarak aynı bayrak altında, aynı vatanın evlatları, aynı medeniyetin çocukları, aynı peygamberin ümmeti olarak yolumuza devam edeceğiz. Bu bölgede bu coğrafyada kim ayrılıktan bahsediyorsa onun sözlerine asla itibar etmeyeceğiz. Bu coğrafyanın mezhebi ya da etnik olarak ayrılmasını söyleyenlere de fırsat vermeyeceğiz.”

“YAKINDA SANDIK KURULACAK"

Türkiye’nin siyasi yönden güçlü olmasının güzlü bir demokrasi ve yönetim modelinden geçtiğini belirten Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, yakın zamanda milletin önüne sandık koyacaklarını açıkladı. Kurtulmuş, “Türkiye’de başkanlık sistemine geçişin denemesini yapıyoruz. Parlamentoda 330’u bulduğumuz andaki öyle görünüyor, Meclis’e gelecek ve Türkiye’de başkanlık sistemi ya da Cumhurbaşkanlığı sistemi Meclis’te milletvekillerimizin oylarına sunulacak. Ümit ederiz 367’yi buluruz. 367’yi bulsak dahi sandığa gideriz referanduma gideriz, millete bunu sorarız. Sadece milletvekillerimizin sadece vekil olarak karar vermeleri yetmeyebilir. 330-367 arasında destek bulursak zaten referanduma gitme mecburiyetimiz bulunuyor. Dolayısıyla kısa bir süre sonra sandık görünüyor. Nasıl yerel seçimlerde, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, 1 Kasım seçimlerinde nasıl destek verdiyseniz, inşallah referandumda destek vereceğinize eminim” diye konuştu.

“EYALET SİSTEMİ KESİNLİKLE OLMAYACAK"

Başkanlık sistemi ile birlikte eyalet sistemi geleceğini iddia eden veya endişe eden kesimler olduğunu da vurgulayan Kurtulmuş, “Türkiye’de başkanlık ya da cumhurbaşkanlığı, adı önemli değil. Ama güçlendirilmiş bir yönetim mekanizmasına, güçlendirilmiş bir yürütmeye ihtiyaç vardır. Bu çerçevede yürütmedeki iki başlılığı ortadan kaldırmak için bu çalışma bitirilecek parlamentoya getirilecek ve sizlerin oyuna sunulacaktır. Böylece etkin, süratli ve hızlı karar alınması mekanizmasını kurmuş olacağız. Türkiye’nin siyaseten daha güçlü olmasını sağlayacağız. Türkiye’ye karşı faaliyet gösteren odakların yapacaklarını daha etkin bir şekilde durdurulmasını ve cevap almasını sağlanmış olacak. Başkanlık sistemi ya da Cumhurbaşkanlığı sistemi gündeme geldiği zaman Türkiye parçalanıyor mu diye bir endişenin içine girenler var. Efendim eyalet sistemi mi geliyor. Hayır böyle bir şey olmayacak. Türkiye’de hiçbir şekilde eyalet sistemi çalışması hazırlığı yoktur, Başkanlık sistemine geçişle birlikte Türkiye bırakın dağılıp parçalanmayı daha fazla bütünleşecek, daha fazla birleşecek, daha fazla büyüyecek” şeklinde konuştu.