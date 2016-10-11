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Kurtulmuş: 'FETÖ Türkiye’nin DEAŞ’idir'

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, "Hiç abartmadan söylemek gerekirse; FETÖ, Türkiye için DEAŞ’tan hiçbir farkı olmayan bir örgüttür. Hatta şunu söyleyebiliriz, Türkiye’nin DEAŞ’ı bu örgüttür" dedi.

Kurtulmuş: FETÖ Türkiyenin DEAŞidir

11 Ekim 2016 14:37

Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da yer aldığı 9. Avrasya İslam Şurası’nın açılışına katıldı. Dolmabahçe Sarayı’nda 35 ülkeden 120 dini lider ve temsilcinin yer aldığı şurada, din istismarcısı örgütler üzerine konuşan Kurtulmuş, FETÖ örgütünü, Türkiye için DEAŞ’tan hiçbir farkı olmayan bir örgüt olarak tanımladı. Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, şöyle konuştu: 

"İçimize dönüp İslam inancını yanlış kullanan, İslam’ın yanlış bir şekilde yeryüzünde anlatılmasından kaynaklanan ideolojilerle boğuşuyoruz. Bunun bir tarafından terörizm var. Coğrafyamızdaki terörizmin önemli bir kısmı maalesef adını yanyana getiren İslam’ın o kutsal adını kötü bir şekilde kullanan, eli kanlı terörist örgütler tarafından maalesef İslam’ın o kutsala adı yıpratılmaya çalışılıyor. Hiç abartmadan söylemek gerekirse; FETÖ, Türkiye için DEAŞ’tan hiçbir farkı olmayan bir örgüttür. Hatta şunu söyleyebiliriz, Türkiye’nin DEAŞ’ı bu örgüttür bizzatıhi. Türkiye DEAŞ ile mücadele ediyor. Bu mücadele son derece açık. Türkiye diğer terör örgütleriyle de mücadele ediyor."

"Hem FETÖ’yü hem DEAŞ’ı bertaraf edeceğiz"

Her iki örgütün teolojik olarak bir birinin ikizi olduğunu savunan Kurtulmuş, "Her ikisinin ortak noktası tekfirci olmasıdır. Yani kendi gruplarından olmayanları kendilerini kabul etmeyenleri İslam halkasının içinde saymamaları, onları başka bir şekilde dışarıda bırakarak başka bir grup olarak terakki etmeleridir. Böylece kendilerini İslam toplumu dışında özel seçilmiş bir grup olarak tanımlamaktadırlar. Sadece bu özellikleriyle bile hem DEAŞ hem FETÖ İslam toplumunun içinde teolojileri itibarıyla bölücü, ayrıştırıcı ötekileştirici örgütlerdir. Öteki temel özellikleri her ikisinin de kapalı örgütler olmasıdır. FETÖ ve DEAŞ gibi örgütlerin kapıları herkese kapalı sadece seçtikleri adamlara açıktır. Bu özelliğiyle de İslami geleneğe fevkalede aykırı bir inanışa sahiptirler. Üçüncü ortak noktaları da DEAŞ ve FETÖ yönetiminin hiçbir şekilde sorgulanamaz olmasıdır bağlıları tarafından. Halbuki Müslümanlık inancının temeli Cenabı Allah’ın bize verdiği akıldan istifade etmektir. Hedeflerine giden yolda her şeyi mubah gören bir fıkha sahip olmalarıdır. Yalanın da mubah, ihanetin de mubah, adam öldürmenin de mubah her türlü sahtekarlığın hilenin yapıldığı Allah’ın açık bir şekilde haram kıldığı her şeyin rahatlıkla işlenebildiği bir fıkha sahip olmalarıdır. Çünkü aslolan hedefe ulaşmalarıdır. Son olarak bunların her ikisinin de ortak tarafı gerektiğinde insan kanı dökmenin gerektiğinde Müslüman kanı dökmenin bunların fıkıhlarına göre caiz olmasıdır. Hem FETÖ’yü hem DEAŞ’ı bertaraf edeceğiz. İslam dünyasının bu hain örgütlerini inşallah yok edeceğiz" şeklinde konuştu.
 


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