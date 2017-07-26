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Kurtulmuş, Prof.Dr. Halil İnalcık’ı vefatının yıldönümünde andı

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, 100 yaşında hayatını kaybeden bilge tarihçi Prof.Dr. Halil İnalcık’ı vefatının yıldönümünde andı.

Kurtulmuş, Prof.Dr. Halil İnalcıkı vefatının yıldönümünde andı

26 Temmuz 2017 18:22

Kültür ve Turizm Bakanı, Antalya programı kapsamında, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’i makamında ziyaret etti. Ziyarette Antalya Vali Yardımcısı Hüseyin Ece, AK Parti İl Başkanı Rıza Sümer de bakan Kurtulmuş'a eşlik etti. Başkan Türel ile yaklaşık 1.5 saat süren bir toplantı gerçekleştiren Bakan Kurtulmuş ardından açıklamada bulundu.
Bakan Kurtulmuş, Antalya programının son durağında, büyükşehir belediyesini ziyaret ettiklerini belirterek, belediyenin projeleri hakkında bilgi aldıklarını söyledi.

"Antalya'nın 9 projesi"
Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’in 9 büyük projesinin heyecan verici olduğunu kaydeden Bakan Kurtulmuş, “Antalya’nın marka değerini ve ekonomine katkı sağlayacak projeler. Bizde bakanlık olarak, bu projelere nasıl destek verebileceğimizi konuştuk. Bakanlık olarak bize de çok büyük görevler düşecek. Boğaçayı Projesi, Yat Limanı ve Konyaaltı projeleri son derece önemli. Şehre değer katacak, ekonomisini güçlendirecek olan projedir. Aynı zamanda bölge turizmine katkı sağlayacaktır” dedi.

"İnalcık'ı andı"
Kurtulmuş, yaptıkları turizm sektörleri toplantısının çok faydalı geçtiğini aktararak, “Türkiye’nin son dönemdeki en önemli bilim adamlarından birisi olan hocaların hocası bilim ve fikir adamı Halil İnalcık’ın birinci ölüm yıldönümü. Geçen sene kendisini kaybetmiştik. Türk bilim hayatı, fikir hayatı kendisinin yokluğunu her zaman hissedecektir. Hem yazılı eserleri hem de konferansları hem yetiştirdikleri bilim adamlarıyla Türkiye’nin ve dünya bilim tarihinin önemli isimlerinden olmaya devam edecektir. Allah rahmet eylesin” açıklamasında bulundu.

İsa Akar-Harun Erdoğdu

 

Etiketler: Prof.Dr. Halil İnalcık


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