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Kurtulmuş: 'Türkiye siyaseti için önemli bir değişimdir'

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, anayasa değişikliğiyle ilgili, "Türkiye siyaseti için önemli bir değişimdir. Parlamento’da yeterli çoğunluğu bulsak dahi bu millete götürmek boynumuzun borcudur” dedi.

Kurtulmuş: Türkiye siyaseti için önemli bir değişimdir

06 Aralık 2016 22:59

TBMM Genel Kurulunda bütçe görüşmeleri devam ediyor. Başbakan Yardımcıları Mehmet Şimşek ve Numan Kurtulmuş milletvekillerini sorularını cevapladı. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Başbakanlıkta istihdam edilen personel sayısına ilişkin soru üzerine, “Başbakanlıkta 2016 yılı Ekim ayı sonu itibariyle bin 765’i kadrolu, 180’i sözleşmeli, 313’ü geçici, 44’ü işçi olmak üzere 2 bin 302 personel görev yapmaktadır” ifadelerini kullandı.

Taşeron işçilik konusundaki soru üzerine Şimşek, “Geçen sene bir söz verdik. Buna ilişkin çalışmalarımız devam ediyor. 2017 bütçesine özel bir ödenek bulunmamakla birlikte zaten öngörülen model aynı mali haklar üzerinden başlangıç alınmasına ilişkin varsayımına dayanıyor. Fakat bütçede ödenek olmasa bile bütçenin kuralı gereği maaşlarla ilgili her zaman ödemeler yapılabiliyor. Dolayısıyla taşeron diye bilinen hizmet alımı çerçevesinde işçi kardeşlerimize yönelik çalışma devam ediyor” şeklinde konuştu.

Doların seyri konusunda Şimşek, “Bizim dediğimiz şu, Türkiye’de yastık altında dolar ve altın tutulmasın, sisteme girsin. Türkiye’de çok ciddi bir altın birikimi var. Bazı tahminlere göre, 180-200 milyar dolar değerinde, onların sisteme katılması, Türkiye ekonomisini güçlendirsin. Hangi türden olursa olsun, sisteme girsin, sistem güçlensin, atıl kalmasın, yatırıma dönüşsün” dedi.

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş ise, FETÖ mağdurlarına ilişkin soruyla, “Türkiye’nin en aşağılık, namussuz Türkiye’ye karşı yapılmış olan ihanet hareketi sonrasında ortaya konulan algı operasyonundaki kullanılan terimlerden bir tanesi ‘FETÖ mağdurları’dır. Bu algının bir parçası olmayalım. Bir hafta ikisi general olmak üzere 39 Türk Silahlı Kuvvetler görevlisi görevlerine iade edildi, ertesi hafta bin küsur tane askeri personel Jandarma’da dışarıya atıldı. Bu uzun süre devam edecek bir mücadeledir. Suçsuz, günahsız, hatasız,. Kusursuz kimse burada mağdur edilmeyecektir. KHK’larla görevine iade edilen 18 bin 258 kişi vardır. Bir mağduriyet söz konusu değildir. Eninde sonunda siyasi kadrolarda ortaya çıkarılacak, bu meselenin arkasındaki gerçek ortaya konulacaktır” diye konuştu.

Televizyon kanallarıyla ilgili sorulan soruyla Kurtulmuş, “8 tane televizyon kanalı kapatılmıştır. Şu an itibariyle 30 tane televizyon yayını vardır. Bunlardan bir tanesi çizgi film ile ilgili olarak yazı yazılmıştır” şeklinde konuştu.

Anayasa değişikliğiyle ilgili 367 milletvekilinin kabul oyu vermesi halinde de referanduma götürülüp götürülmeyeceğini ilişkin olarak Kurtulmuş, “Türkiye siyaseti için önemli bir değişimdir. Parlamento’da yeterli çoğunluğu bulsak dahi bu millete götürmek boynumuzun borcudur” dedi.

MİT’in bilgilerine ilişkin soru üzerine Kurtulmuş, “Bilgileri kategorilere göre tasnif ediyor, bu kategorilere göre devlet kurumlarına gönderiyor. Dolayısıyla MİT düzenli olarak bilgileri, paylaşılması gereken gruplarla bunu paylaşıyor” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı masraflarına ilişkin soruya Kurtulmuş, masrafların ne kadar olduğunu bilmediğini ifade etti. Kurtulmuş, “Cumhurbaşkanlığı dediğiniz müessese sizin de müessesenizdir, bu milletin de müessesesidir. Sanki Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı hakkında konuşurken, başka bir ülkenin Cumhurbaşkanlığından bahsetmiyoruz. Oradaki hizmetler neyi gerektiriyorsa, o hizmetlerin gereği yapılıyor, bunlarla ilgili olarak da her türlü bilgiye ulaşma imkanına sahipsiniz. Cumhurbaşkanlığı uçak ile ilgili olarak, devletin bütün birimlerinin uçakları bir havuzda toplanır, kimin o gün, o hafta içinde ihtiyacı varsa, kullanır. Cumhurbaşkanı’nın ihtiyacı varsa, Cumhurbaşkanı kullanır, Başbakan’ın ihtiyacı varsa, Başbakan kullanır” dedi.

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, Asya Parlamenter Asamblesi’nde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni iki yıllığına ittifakla dönem başkanı seçtirdiklerini söyledi.

Etiketler: Numan Kurtulmuş


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