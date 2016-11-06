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Kurtulmuş: 'Türkiye’nin hukuk sistemi bağımsızdır'

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, "Şimdi Avrupa’da bazı ülkeler HDP’li vekillerin tutuklanması meselesindeler. Bu hukuki bir süreçtir. Sizde herhangi bir hukuki süreç olduğu zaman ‘bu bir hukuki süreçtir’ diyorsunuz. FETÖ ile ilgili 'verin bu adamı' dediğimiz zaman ‘bu hukuki bir süreçtir’ diyorsunuz. Türkiye zarar görmesin gözaltına alın dediğimiz zaman yine bu bir hukuki süreçtir diyorsunuz. Nasıl başka ülkelerin hukuk süreçleri bağımsızsa Türkiye’nin de hukuk sistemi bağımsızdır" dedi.

Kurtulmuş: Türkiyenin hukuk sistemi bağımsızdır

06 Kasım 2016 16:19

Abant Tabiat Parkı’nda bulunan Abant Place Otel’de düzenlenen Vuslat Platformu’nun kapanış programında konuşan Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, HDP’li bazı milletvekillerinin tutuklanmasıyla ilgili Avrupa’dan gelen tepkilerle ilgili eleştirilere sert tepki gösterdi. Kurtulmuş, "Şimdi Avrupa’da bazı ülkeler HDP’li vekillerin tutuklanması meselesindeler. Bu hukuki bir süreçtir. Sizde herhangi bir hukuki süreç olduğu zaman ‘Bu bir hukuki süreçtir’ diyorsunuz. FETÖ ile ilgili 'verin bu adamı' dediğimiz zaman ‘Bu hukuki bir süreçtir’ diyorsunuz. Türkiye zarar görmesin gözaltına alın dediğimiz zaman yine ’Bu bir hukuki süreçtir diyorsunuz. Tamam bu bir hukuki süreç, burada da hukuki süreç var. Terör örgütünün gölgesinden çıkmayı başaramamış olan bir takım kişilerle ilgili iddiaların olduğu dosyalar var, tüm partilerden milletvekillerinin dokunulmazlıkları kaldırılınca savcılar ’Gelin ifade verin’ diyor. Sayın Bahçeli gidiyor, Sayın Kılıçdaroğlu avukatını gönderiyor, diğer milletvekilleri gidiyor da siz niye gitmiyorsunuz. Bizim hukuki süreçlerimize kimsenin burnunu sokmasını istemeyiz. Nasıl başka ülkelerin hukuk süreçleri bağımsızsa Türkiye’nin de hukuk sistemi bağımsızdır" ifadelerini kullandı.

"Göçmenlerin geleceği yer yine Türkiye’dir"
Halep ve Musul'dan gelecek yüz binlerce göçmene Türkiye'nin kucak açacağını söyleyen Kurtulmuş, "Suriye'de ve Irak'ta insanlar neden öldürüldüklerini bile bilmiyor. Niçin savaştıklarını bile bilmiyor. Terör örgütleri içerisinde maşalarını kullanarak şu ülke ya da bu ülke birbirleri ile mücadele ediyor. Bütün ülkelerin hesapları Suriye ve Irak üzerinde. Musul'un, Kerkük'ün, Halep'in her sokağında Türkiye'nin akrabaları vardır. Oradaki terör örgütlerinin birinci derecede zarar verdiği ülke Türkiye'dir. DEAŞ'ı gördünüz, Gaziantep'te kına gecesinde 54 vatandaşımızı şehit ettiler. PKK terör örgütü daha 2 gün önce Diyarbakır’da 9 masum insanı şehit etti. Küresel terör meselesi ile küresel göç meselesi yanlış politikaların bir sonucu olarak gelişiyor. Şimdi siz DEAŞ'tan Musul'u temizlerken, onun yerine PYD'yi ya da PKK'yı koyarsanız Türkiye tabi ki buna itiraz eder. Türkiye orada bir mezhep savaşı, etkin çatışma veya etnik temizlik olmaması için bütün dikkatini ortaya koyar. Eğer Halep'ten, Musul'dan gelecek olan yüz binlerce göçmen Milano'ya, Washington’a, Londra'ya, Berlin'e gitmeyecekler. Bunların geleceği yer yine Urfa'dır, yine Türkiye'dir, yine Türkiye'nin farklı yerleridir. Türk halkı bunları kucaklayacak" dedi.

"Önümüzde daha zor bir süreç var"
15 Temmuz FETÖ darbe girişiminin bastırılmasının ardından, 'Bu iş bitti, burada kapandı’ diye bakılmaması gerektiğini söyleyen Kurtulmuş sözlerine şöyle devam etti:
"Bundan sonra önümüzde daha zor bir süreç var. Hemen FETÖ ile mücadelemizin ertesi günü FETÖ mağdurları diye bir başka algı operasyonu başlatıldı. FETÖ mağdurları falan yok, FETÖ’nün mağdur etmeye kalktığı 79 milyon vatandaşımız var. Haksızlıkla görevden alınan insanlar da var. O arkadaşların durumlarını da düzelteceğiz. Avrupa diyor ki, neden bu kadar insan çıkarıyorsunuz. Doğu Almanya ile Batı Almanya birleştiğinde Doğu Almanya’nın devlet memurlarından 600 bini işten çıkarılırken neden sesiniz çıkmadı. Doğu Almanya’nın memurları darbe falan yapıp adam öldürmediler. Sadece eski komünist sistemin adamları diye onları bir tarafa bıraktı Almanya. Bir cümle bile kimsenin sesi çıkmadı."

Bülent Velioğlu - Faruk Çidem 

 


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