Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Bakanlar Kurulu’nun ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bölücü terör örgütü ile bağlantısı olduğu tespit edilen veya FETÖ ile bağlantısı olduğu belirlenen belediyelere kayyum atanmasına ilişkin sorulan bir soruya Kurtulmuş, şu cevabı verdi:

“FETÖ mensubu olduğu ve özellikle PKK mensubu olduğu için yerlerine vekil atanan 30 belediye vardır. Bu belediyelerin her birisi ya teröre destek verdikleri destek dolayısıyla, bir kısmı da FETÖ örgütü ile irtibatları dolayısıyla görevden alındılar. Eğer ihtiyaç duyulursa terör örgütleri ile herhangi birisiyle irtibatlı olduğu ortaya konulan gerçek olduğu bilinen ve eldeki somut deliller ile değerlendirmesi yapılan belediye başkanları hakkında da gerekli kararlar alınır. Bu Türkiye’nin teröre karşı vermiş olduğu mücadelenin tabi sonucudur. Devletin vermiş olduğu imkanlar ile milletin vermiş olduğu oylarla iktidara gelen bir belediye başkanının, elindeki kamyonu veya iş makinasını çukur açmak için kullanması hangi ülke için kabul edilebilir bir durumdur. Bombaların, belediyeye ait araçlarla yada belediyenin taşeron firmalarının araçlarıyla taşınması hangi demokratik ülkede kabul edilebilir. Bunlar zorunluluk çerçevesinde alınmış kararlardır. Başka zorunluluklarda ortaya çıkarsa bu kararları almakta da hükümetimiz terörle mücadele bakımından asla tereddüt etmez. Aksi taktirde siz bir taraftan terörle mücadele edeceksiniz bir taraftan da kamu imkanlarını kullanan bir takım kuruluşların teröre destek vermesine göz yumacaksınız. Bu birbiri ile çelişen iki farklı tavır olur.”

İstihbarat birimleri ile ilgili çalışmaların devam ettiğini sözlerine ekleyen Kurtulmuş, “Türkiye’de bu konu belli bir noktaya geldiği takdirde Bakanlar Kuruluna gelir. Bunun kararı alınır ve kamuoyu ile bunlar paylaşılır” diye konuştu.

Bir basın mensubunun, “Yozgat valiliği içkili mekanların kapatılması ile ilgili karar aldı. Bu konu Bakanlar Kurulu’nda görüşüldü mü?” sorusuna Kurtulmuş, “Bu konu gündeme gelmedi. İçişleri Bakanlığı bu konu ile ilgili gerekli çalışmaları yapar“ yanıtını verdi.

14 Temmuz’da darbeden bir gün önce Putin’in özel temsilcisinin Türkiye’de yaptığı bazı görüşmelerde, TSK içinde bir kıpırdanmanın olduğunu bildirdiği iddialarının sorulması üzerine Kurtulmuş, “15 Temmuz’dan sonra çok sayıda şehir efsanesi üretildi. Bu söylediğiniz de onlardan bir tanesidir” yanıtını verdi.

7 Alman vekilin İncirlik ziyareti ile ilgili ise Kurtulmuş, “İncirlik Üssü, Türkiye’ye ait bir üstür. Tamamıyla milli bir askeri üstür. Buranın nasıl kullanılacağı Türkiye’nin emir komutası içerisinde belirlenmiş bir husustur. Türkiye, gerek NATO kapsamındaki anlaşmalar gerekse de ikili anlaşmalar neticesinde bazı ülkeler buradaki üsten, Türkiye’nin vermiş olduğu izin çerçevesinde yararlanabilir. İncirlik’te Alman askerleri de var. Alman askerleri de karşılıklı anlaşmalar ve NATO çerçevesinde İncirlik’te bulunuyorlar. Türkiye’nin vermiş olduğu bu izin tamamen Alman yetkililerin Alman askerleri denetlemesi ile ilgili bir meseledir. Bunun üzerinden de bazılarının yanlış bazı kanaat ve yorumlar ile kamuoyunu meşgul etmesini asla istemeyiz. Alman yetkililer gelip İncirlik’teki Türklerin yönetiminde olan İncirlik Üssü’nü denetliyor değillerdir. Burada tamamiyle kendi askerleri ile onların denetlenmesi ile ilgili almış oldukları bir karardır. Türkiye’de ikili anlaşmalar gereği buna müsaade etmiştir” ifadelerini kullandı.

Abdullah Sarıca - Derya Yetim - İlker Turak

ANKARA