VakıfBank'ın yapımı tamamlanan, geçtiğimiz günlerde takımın sezon açılış törenine sahne olan ve Volero Zürih ile hazırlık maçının oynandığı VakıfBank Spor Sarayı'nın resmi açılışı düzenlenen törenle yapıldı. Açılışa Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

VakıfBank Spor Sarayı'nın açılışında konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, AK Parti döneminde yapılan tesis sayısını açıkladı. Bakan Kılıç, “Bu tip yatırımların Türkiye’de artması, gelişmesi ve hedef noktalarda ortaya konması gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın spordan geliyor olması ve kendisinin de bir sporcu olmasının Türkiye açısından büyük şans olduğunu dile getirmem gerekiyor. Cumhuriyetin kuruluşundan 2002 yılından bu yana kadar Türkiye’de inşa edilen spor tesisi sayısı 1575. Son 14 yılda Türkiye’de inşa edilen spor tesisi sayısı 1840. AK Parti iktidarlarında spora ne kadar önem verildiğinin ve sporu tabana yaymanın ne kadar önemli olduğunu ve bunun için ne kadar atılımlar yapıldığını en basit şekliyle bu rakamlar ortaya koyuyor” dedi.

“Türkiye’yi terör örgütlerinden temizleyeceğiz”

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş konuşmasına, makamında uğradığı saldırı sonucu şehit olan Derik Kaymakamı Muhammed Fatih Safitürk’e rahmet dileyerek başladı. “Terörün tamamen bittiği bir Türkiye’yi en kısa zamanda göreceğiz,” diyen Kurtulmuş konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi:

“Yeni Türkiye dediğimiz, güçlü Türkiye dediğimiz hedefimizden bizi şaşırtmak için dünyanın bütün güçleriyle şer odakları birlikte iş birliği yaparak önümüzü kesmek isteyen unsurlar var. 15 Temmuz akşamında FETÖ dediğimiz terör örgütü milletin imkanlarını kullanıp 246 kişiyi şehit ederek Türkiye’nin önünü kesmeye çalıştı. Bir taraftan onların verdiği tahribat belki yıllarca sürecek temizleme operasyonu sonucu ancak giderilebilecek, Türkiye ancak FETÖ’nün zararlarından kurtulabilecektir. Diğer taraftan geçtiğimiz 2015 yılının Temmuz ayından bu yana bir taraftan DEAŞ ile bir taraftan PKK’sıyla ve diğer terör örgütleriyle yeni ve güçlü Türkiye istikametinden 79 milyon vatandaşımız, Türkiye Cumhuriyeti Devleti engellenmeye çalışılıyor. Her gün terör saldırılarıyla ülkenin önüne bir takım hendekler kazıyorlar bazı prangalar ayaklarımıza vuruyorlar. İşte bunlardan kurtulmak için birlik ve beraberlik içerisinde arkalarındaki güç kim olursa olsun bu mücadeleyi sonuna kadar götüreceğiz. Türkiye’yi PKK’dan da temizleyeceğiz, FETÖ’den de temizleyeceğiz, DEAŞ’tan da temizleyeceğiz.”

“FETÖ mağdurları algı operasyonu”

Kurtulmuş, Türkiye’nin mücadele içinde olduğu terör örgütlerinin destekçileri hakkında da konuştu. Terör örgütlerinin yüklerini hafifletmek adına algı operasyonlarının devreye sokulduğunu ifade eden Kurtulmuş, “Bir taraftan bomba patlatılıyor. O bombayı onlara kim veriyor? O örgüte lojistik desteği kim sağlıyor. Yetmiyor, bomba patladıktan sonra bir algı operasyonu oluşturarak örgütün yükünü hafifletmeye çalışıyorlar. Düşman bir değil ki, yüzlercesiyle birden boğuşuyoruz. Onun için bütün bu algı operasyonlarına kanmak yok. FETÖ ile mücadele meselesinde, ilk soruları çaldıkları 1973 yılı. 1970’lerin başından itibaren devletin içine sızmış olan ajan gibi yetiştirilmiş bir çeteden bahsediyoruz. Her yere girmiş. Şimdi bunları devletten temizlemek için harekete geçtiğimiz zaman hemen algı operasyonu devreye giriyor. Algı operasyonu ‘FETÖ mağdurları’. Sakın ha bu kavramı kullanmayın, kullandırtmayın. FETÖ mağdurları falan yok. Bu memlekette eğer bir mağdurluktan bahsediliyorsa 246 şehidimiz var, 2194 gazimiz var, bunların mağdur etmeye çalıştığı 79 milyon insanımız var” dedi.

Türkiye sınırında yaşanan olaylara da değinen Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Türkiye’nin olayların içinde yer almasını eleştirenlere cevap verdi. “Bölgede yaşayanlar bizim akrabamız, hımsımız” diyen Kurtulmuş şöyle konuştu:

“Türkiye’nin sınırlarının güneyinde Suriye’de ve Irak’ta çok sayıda olay meydana geliyor. Bölge yeniden yapılanıyor. Dünyanın bütün güçleri maşa olarak kullandıkları terör örgütleri ve silahlı milisler üzerinden bu coğrafyada vekalet savaşlarını yürütüyor. 3 senesi Suriye’de iç savaş ikinci 3 senesi ise vekalet savaşları şeklinde geçen yeni bir dönemden hep birlikte geçiyoruz. Diyorlar ki Türkiye neden Cerablus’la ilgileniyor, Türkiye niye Halep’le ilgileniyor, Türkiye niye Suriye ile ilgileniyor. Türkiye bu bölgedeki gelişmelerin içinde niye yer alıyor. Kusura bakmayın. Biz 10 bin km öteden gelerek Suriye ile Irak ile ilgilenmiyoruz. Biz 5 bin km öteden gelerek Musul hakkında ahkam kesmiyor, Halep hakkında ahkam kesmiyoruz. Musul, Halep, Telafer, Kerkük, Cerablus hepsi bizim kardeşlerimizin olduğu yerlerdir. Ya akrabamız var ya hısımımız var.”

“Dünya spor tarihi için önemli bir tesis”

Açılış konuşmaları bölümünde salonda bulunanlara seslenen Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de, yapımı tamamlanan spor tesisinin dünya spor tarihinde önemli bir yeri olacağını söyledi. Spor tesisinin Üsküdar’ın spora verdiği öneme de katkıda bulunacağını ifade eden Türkmen, “Üsküdar bir tarih, kültür ve sanat merkezidir. Aynı zamanda son yıllarda yaptığımız spor tesisleriyle birlikte Üsküdar adeta bir spor şehri olmuştur” dedi.

15 ayda inşa edildi

Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı birlikte açılış kurdelesini kesti. VakıfBank Spor Sarayı, Türkiye Cumhuriyeti Vakıflar Genel Müdürlüğünün arazisine, Üsküdar Belediyesinin katkısıyla 15 ayda inşa edildi. Geçen yıl haziran ayında temeli atılan ve 15 ayda tamamlanan tesis, birçok spor aktivitesine imkan tanıyor. Voleybol maçlarının oynandığı ana salon, 2 bin seyirci kapasitesiyle hizmet veriyor. Sporcu dinlenme ve konaklama bölümlerinin yanı sıra olimpik havuzu, 2 antrenman salonu, fitness merkezi, sauna, hamam ve SPA bölümü olan tesisin, 170 araçlık kapalı otoparkı da bulunuyor.

Serdal Altıntepe