Kurtulmuş: 'Yabancı düşmanlığı pirim yapar bir hal almaya başladı'

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, İngiltere'nin başkenti Londra'da başlayan Dünya Turizm Fuarını (WTM) ziyaret etti ve Türkiye'nin standının açılışını yaptı. Londra'daki Excel Fuar Merkezinde düzenlenen fuarda Türkiye ve KKTC'nin stantlarını gezen Kurtulmuş, yaptığı basın açıklamasında batı dünyasındaki yabancı düşmanlığına değindi. Kurtulmuş, “Özellikle Avrupa kıtasında ama genel olarak batı dünyasında yabancı düşmanlığını, özelde İslam düşmanlığı ve bunun çok somuta indirgenmiş bir hali olarak Türkiye karşıtlığını görüyoruz. Bu son yıllarda artan bir trend haline geldi. Ve bu öyle kendiliğinden ortaya çıkan bir şey de değil. Bazı çevrelerin bazı siyaset merkezlerinin bütün bu düşmanlıkları bilinçli olarak artırmaya çalıştıklarını görüyoruz. Özellikle son yıllarda Avrupa'da siyasette seçimlerin de gündeme gelmesi dolayısıyla tabiri caizse Türkiye düşmanlığı, yabancı düşmanlığı pirim yapar bir hal almaya başladı” diye konuştu.

Yabancı düşmanlığının başlı başına Avrupa siyasetinin en önemli handikaplarından biri olduğunu söyleyen Kurtulmuş, “Yani kültürel çoğunlukla demokratik katılımla farklı dinlerden, ırklardan insanların bir arada yaşamasıyla Avrupa ortak kültürünü oluşturabilmiş bu kıta Allah korusun ırkçı, faşist ve bir takım yabancı karşıtı, İslam karşıtı, Türk karşıtı çevrelere pirim verirse korkarım ki birkaç sene içerisinde Avrupa'da siyasetçilerin söylediği sözler de dikkate alınmayacaktır. Öncelikle bunun Avrupa kıtası için bir uyarı olduğunu ifade etmek isterim. Ancak Türkiye'nin bu süreçlerden etkilenmesine konu gelince, şunu söyleyeyim siyasetin dili başka, turizmin dili başkadır, kültürün dili başkadır” şeklinde konuştu.

“Almanya'daki seçimlerden dolayı Almanya'daki birçok kişi 'Aman ha sakın Türkiye'ye gitmeyin' diye telkinlerde bulundular” diyen Bakan Kurtulmuş, “Türkiye'nin gidilirse tehlikeli olabileceğini ifade eden siyasetçiler bile oldu. Ama bu sene baktığımız zaman ilk 9 ayda Türkiye'ye gelen Alman turistlerin sayısı 3 milyona yaklaştı. Evet rakam bir önceki yıla göre düşmüş ama bu şunu gösteriyor. Bu kadar çok söyleme rağmen Alman vatandaşları, Alman dostlarımız Türkiye'ye gelerek ziyaret ediyor. Çünkü Türkiye'nin zenginliğini, güzelliğini, misafirperverliğini, turizmdeki kaliteyi daha evvel görmüşler. Dolayısıyla turizm kendi diliyle hareket ediyor ve Avrupalı turistler Türkiye'ye gelmeye devam ediyor. Bu süreç devam edecek. Avrupa'daki seçimlerin ayrıca sona ermesi bu sıkıntılı diye bir şekilde rafa kaldırılması bakımından önümüzü rahatlatacaktır. Önümüzdeki dönemlerde bu artan ırkçı söylemlerin etkisinde kalan siyaset turizm alanını etkileyen bir dil kullanmaya muktedir olmayacaktır diye düşünüyorum ve Türkiye turizmi rahat bir döneme girecektir” ifadelerini kullandı.

Savaş Alp Altun

