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Kurtulmuş'tan dolar yorumu: Önümüzdeki günlerde...

oların sert düşüşünü yorumlayan Numan Kurtulmuş: 'Önümüzdeki günlerde ümit ediyoruz ki Türk Lirası hak ettiği seviyelere gelecektir' dedi.

Kurtulmuştan dolar yorumu: Önümüzdeki günlerde...

07 Aralık 2016 21:44
Kurtulmuş’tan Anayasa değişiklik teklifiyle ilgili açıklama - Tıkla İzle

AK Parti Konya İl Başkanlığı’nın bir otelde düzenlediği Medya ve Tanıtım Günleri etkinliğine katılan Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye’nin Suriye’de terörden temizlenen bölgelere diğer terör örgütlerinin yerleşmeden kendi halkları tarafından yönetilmesini arzuladığını belirten Kurtulmuş, Cerablus’u örnek göstererek, "Cerablus’a, Cerablus halkının mücadelesiyle Türkiye’nin Özgür Suriye Ordusuna verdiği lojistik destek ile burası DEAŞ’tan kurtarılmış ve 45 bin kişi Cerablus’a geri dönmüştür. Bu modelin başarılı olduğunu ifade etmek isterim. Fırat Kalkanı Operasyonunda ümit ediyorum ki, Türkiye en kısa zamanda hedeflediği bu sonuçlara ulaşacak ve o bölge güvenli bir bölge olarak Suriye’nin önemli bir bölgesi haline gelecektir" dedi.

"ALGI OPERASYONLARINA DİKKAT EDİLMELİ"

Kurtulmuş, basın kuruluşlarının ’FETÖ mağdurları’ diyerek oluşturulmak istenen kavramın bir parçası olmaması gerektiğini, asıl mağdurun Türk halkı olduğunu kaydetti. Kurtulmuş şöyle konuştu:

"FETÖ mağdurları kavramı üzerinden oluşturulmaya çalışılan bu algı operasyonunun bir parçası olmamak lazım. Evet herhangi bir şekilde mağduriyet varsa bunlar giderilir, giderilmektedir. Kusura bakmayın bir mağdurdan bahsedeceksek 248 şehidimiz ortadadır. 2 bin 100’ün üzerinde yaralı kardeşimiz ortadadır. 79 milyon vatandaşımız ise uçurumun kenarından dönmüştür. Eğer bir mağduriyetten bahsedeceksek topyekun Türk milleti mağduriyetin kenarından dönmüştür, darbenin kenarından dönmüştür. Bu algı operasyonlarına dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizmek isterim."

"TÜRK LİRASI NORMAL SEYRİNE GELECEK"

Numan Kurtulmuş, dolar kurundaki dalgalanmayı önlemek için döviz birikimini bozduranlara teşekkür ederek, bunun önemli bir vatanseverlik örneği olduğunun altını çizdi. Kurtulmuş, "Çok şükür bugün itibariyle doların 3.39’a düştüğünü gördük. Vatandaşlarımız Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrılarına uyarak hassasiyetle, dövizlerini bozdurarak Türk Lirası’nın değer kaybının önlenmesi için piyasaları rahatlatacak bir çabanın içerisindeler. Bir kere daha çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşları da döviz üzerinden yapmış oldukları işlemleri Türk parası üzerinden yapma kararı alıyorlar. Her kurum kendisince önceliğini ön plana koyarak işlemleri Türk Lirası üzerinden yapma kararlarını kamuoyu ile paylaşıyorlar. Bunun da döviz üzerindeki dalgalanmaya son vereceğini ve Türk Lirası’nın normal seyrine geleceğini paylaşmak istiyorum. İlk günlerden itibaren de bunu söyledik. Türk parasının değer kaybı Türkiye ekonomisinin yapısal sorunlarından kaynaklanıyor olsaydı durum oldukça ciddi olarak ele alınabilirdi. Ama büyük oranda Türkiye’nin dışındaki gelişmelerden ve özellikle spekülasyonlardan kaynaklanan nedenlerle Türk Lirası değer kaybetmiş oldu. Şimdi inşallah vatandaşlarımız tam bir seferberlik ruhu ile bu kampanyaya destek veriyorlar ve önümüzdeki günlerde ümit ediyoruz Türk Lirası hak ettiği seviyelere gelecektir ve ekonomik algı operasyonları bir şekilde sonlanmış olacaktır" şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE EKSEN DEĞİŞTİRMİYOR"

Türkiye ile Rusya arasında gelişen ilişkilerin bazı çevrelerce ’Türkiye eksen mi değiştiriyor’ şeklinde yorumlandığını belirten Kurtulmuş, "Hayır, Türkiye eksen falan değiştirmiyor. Türkiye’nin bir tane ekseni vardır, o da kendi eksenidir. Türkiye kendi ekseni etrafında tarihin, jeopolitiğin, bugünkü siyasi gerçeklerin kendisine sunmuş olduğu imkanları kullanacak siyasi birikime sahiptir. Türkiye bütün uluslararası alandaki bu çalışmaları sürdürecek, çok taraflı ve eş zamanlı ilişkilerini artıracak, bizim dış politikadaki perspektifimizin düşmanlıkları mümkün olduğu kadar azaltmak, dostlukları da mümkün olduğu kadar artırmak olduğunu ifade etmek isteriz. Ama bütün bunları yaparken Türkiye şurayla burayla ilişkilerini sürdürürken öne almış olduğu bir numaralı meselesi Türkiye’nin milli menfaatleridir. Türkiye milli menfaatleri doğrultusunda dünyadaki bütün bu merkezlerle ilişkiye irtibata geçebilecek bir ülkedir ve bu çok taraflı dış politika imkanlarını kullanmaya devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

"FİRE VERMEDEN EVET DİYECEĞİZ"

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Anayasa değişikliğine AK Parti’nin TBMM’de bir tek fire dahi vermeden ’evet’ diyeceğini yineledi. Kurtulmuş sözlerine şöyle devam etti:

"İnşallah AK Parti Anayasa meselesi TBMM’ye geldiği zaman bir tek fire dahi vermeden bu Anayasa değişikliğine ’evet’ diyecek ve bu süreç aşılacaktır. Başkanlık ve Cumhurbaşkanlığı sistemiyle ilgili gerekli adımı attıktan sonra işimiz bitiyor mu, hayır bitmiyor. Ondan sonra inşallah Türkiye’nin 1980’lerin ortalarından itibaren gündeminde olan yeni bir Anayasa, ya da Anayasa reformu için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Seçim meydanlarında millete bu sözü verdik. Kapsamlı bir Anayasa değişikliği için AK Parti her zaman çalışacak, her zaman hazır olacak. Siyasi şartlar ortaya çıktığı zaman, parlamentoda yeterli çoğunluk bulunduğu zaman mutlaka bu değişiklikle ilgili çalışmalar yapılacaktır. Bence endişe edecek bir durum yok. İş yolunda yürüyor. Süreç güzel bir şekilde işliyor. Sonuç alınacağını ümit ediyoruz. Çünkü konuşmalar, görüşmeler açıktır, şeffaftır, milletin önündedir. Milletin önünde verilmiş olan sözler ortadadır. Dolayısıyla burada artık bir sonuca doğru gidileceğini görüyorum."

Etiketler: Numan Kurtulmuş


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