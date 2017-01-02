Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, Bakanlar Kurulu sonrasında OHAL ile ilgili de açıklamalarda bulunurak, ''Yeni KHK hazırlıkları sürüyor. OHAL bildiğiniz gibi laf olsun diye çıkartılmış bir karar değildir. İhtiyaca göre çıkartıldı. OHAL gerektiği kadar devam edecektir. Biz de isteriz ki yarın sabah kalksın. Bakanlar Kurulu'na gelmedi. Milletin bekası, normal zamanda yapamayacağımız bize güç veren bir mekanizme olduğu için OHAL'in bize vereceği destekler göz önünde bulundurularak değerlendirilecektir. Belki önümüzdeki Kurul'a gelir, bu hafta gelmedi'' ifadelerine yer verdi.