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Kuru cilde dikkat

Dermatoloji Uzmanı Dr. Ata Nejat Ertek, cilt kuruluğunun bir çok insanın muzdarip olduğu ve özellikle kış aylarında görülme sıklığı artan bir durum olduğunu söyledi.


06 Aralık 2016 12:20

Dr. Ertek, "Her yaşta ve her cinste cilt kuruluğu problemi görülebilir. Kış aylarında havadaki nem kaybı, kaloriferlerin havadaki su ve nemi azaltması ayrıca soğuk hava nedeniyle terlemedeki azalma cildin kurumasına neden olan bazı faktörlerdir" dedi.

Dermatec Polikliniği Dermatoloji Uzmanı Dr. Ata Nejat Ertek, cilt kuruluğunun önemsenmesi ve mutlaka önleminin alınması gerektiğini belirterek, "Cilt kuruluğu aşırı diyebileceğimiz bir boyuta vardığında ise bu kuruluk, egzama (dermatit) denilen diğer bir cilt probleminin oluşumunu kolaylaşır. Egzemalı deri kaşınır, kaşınma sonrası deride kalınlaşmalar oluşur, kaşınırken tırnaklar yoluyla yırtıklar gelişir ve bu durum enfeksiyona sebebiyet verebilir. Tedavi edilmediği sürece egzama giderek kötüleşebilir. Kuru cilt ayrıca diyabet, tiroid sorunları veya kötü beslenme gibi başka problemlerle de alakalı olabilir. Cilt kuruluğu cilt çok fazla su veya yağ kaybettiğinde de meydana gelebilir" ifadelerini kaydetti.

Cilt kuruluğunda cildin sertleştiğini, pul pul çatlama, ağrı, kaşınma, soyulma gibi belirtiler görülebildiğini dile getiren Dermatoloji Uzmanı Dr. Ata Nejat Ertek, "Eğer cildinizde ağrılı kızarıklıklar varsa bu bir enfeksiyon habercisi olabilir. Cilt kuruluğuna karşı sıcak su ile banyodan uzak durulmalı, doğal ürünler tercih edilmelidir, kurutmayan sabunlar kullanılmalıdır ve çok sık banyo yapılmamalıdır. Yıkandıktan sonra cilt çok kurulanmamalı ve hafif nemliyken cilt tipi için uygun olan nemlendirici sürülmelidir. Ayrıca fıstık, ıspanak, ceviz, kuru üzüm, balık, fındık, havuç gibi besinlerin çokça tüketilmesi yine ciltteki kuruluğu önlemede faydalı olur. Bunların dışında mutlaka su tüketilmelidir. En önemlisi kış aylarında mutlaka cilt muayenesi yapılmalı ve mutlaka dermatoloji uzmanına uygun tedavi için danışılmalıdır" dedi. 

Etiketler: cilt kuruluğu


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