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Kuru kayısı ihracatından 273 milyon dolar kazanıldı

Türkiye üretim ve ihracatında dünya lideri olduğu kuru kayısıdan 2016- 2017 sezonunda 86 bin 255 ton karşılığı 273 milyon 421 bin dolar döviz girdisi sağlandığı açıklandı.

Kuru kayısı ihracatından 273 milyon dolar kazanıldı

09 Ağustos 2017 11:18

Türkiye Kuru Meyve İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Osman Öz , Türkiye üretim ve ihracatında dünya lideri olduğu kuru kayısıdan 2016/17 sezonunda 86 bin 255 ton karşılığı 273 milyon 421 bin dolar döviz girdisi sağladığını açıklandı. Kuru kayısı ihracatı 2015/16 sezonunda ise; miktar bazında 76 bin 414 ton, değer bazında 321 milyon 624 bin dolar olmuştu. Kuru kayısı ihracatımız miktar bazında yüzde 14’lük artışa karşın, değer bazında yüzde 16 düşüş gösterdi. Kuru kayısının ortalama ihraç fiyatı yüzde 25 geriledi.

“Kuru kayısı ihracatında 2015/16 sezonu ortalama ihraç fiyatları korunabilseydi Türkiye 100 milyon dolar daha fazla döviz elde edecekti” diyen Öz, “Bu durum birçok tarım ürünü ihracatında yaşanıyor. Döviz kurundaki artışı yabancı ithalatçıların cebine koymaya gerek yok. Bu ürün için üretici, tüccar, ihracatçı tam bir yıl emek veriyoruz” diye konuştu. 


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