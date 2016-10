Bayraktar, yaptığı açıklamada, fiyatların Eylül ayında markette 33 üründen 15’inde, üreticide ise 29 ürünün 16’sında azaldığını veya değişmediğini bildirdi. Şemsi Bayraktar, Eylül ayında market fiyatlarında 4 üründe fiyat değişimi görülmediğini, 11 üründe azalma, 18 üründe ise fiyat artışı olduğunu belirtti. Eylül ayında market fiyatlarında maydanoz, kuru üzüm, yumurta ve mısırözü yağı fiyatında değişim görülmezken, fiyat düşüşü yüzde 38,06 oran ile en fazla limonda meydana geldiğini bildiren Bayraktar, şunları kaydetti:

"Limondaki fiyat düşüşünü yüzde 15,43 ile kuru kayısı, yüzde 11,06 ile kuru incir, yüzde 7,52 ile elma, yüzde 5,05 ile kuru soğan, yüzde 5,03 ile patates, yüzde 3,36 ile pirinç, yüzde 3,20 ile ayçiçeği yağı, 2,62 ile kuru fasulye, yüzde 2,08 ile fındık içi, yüzde 0,48 ile zeytinyağı izledi. Markette en fazla fiyat artışı ise yüzde 89,27 ile salatalıkta görüldü. Salatalıktaki fiyat artışını yüzde 20,19 ile kabak, yüzde 18,18 ile sivri biber, yüzde 16,01 ile yeşil fasulye, yüzde 15,40 ile yeşil soğan, yüzde 11,87 ile havuç, yüzde 9,11 ile patlıcan, yüzde 7,95 ile nohut, yüzde 7,54 ile Antep fıstığı, yüzde 6,14 ile marul, yüzde 5,74 ile domates, yüzde 5,02 ile dana eti, yüzde 3,50 ile tavuk eti, yüzde 1,39 ile kırmızı mercimek, yüzde 1,29 ile kuzu eti, yüzde 1,22 ile toz şeker, yüzde 0,74 ile yeşil mercimek, yüzde 0,19 ile süt takip etti."

Üretici fiyatlarındaki değişim

Bayraktar, üretici fiyatlarında Eylül ayında 9 üründe fiyat değişimi olmadığını, 7 üründe azalma, 13 üründe fiyat artışı görüldüğünü vurguladı. Eylül ayında üretici fiyatlarında marul, maydanoz, kuru soğan, limon, kuru kayısı, kuru incir, Antep fıstığı, süt ve zeytinyağında değişim olmazken, elmanın yüzde 12,12 azalmayla fiyatı en fazla düşen ürün olduğunu belirten Bayraktar, şu bilgileri verdi:

"Elmadaki fiyat düşüşünü yüzde 10,42 ile patlıcan, yüzde 8,38 ile kuru fasulye, yüzde 3,27 ile pirinç, yüzde 2,17 ile nohut, yüzde 1,76 ile yeşil mercimek, yüzde 1,47 ile kuru üzüm izledi. Üreticide en fazla fiyat artışı yüzde 120,16 oran ile salatalıkta görüldü. Salatalıktaki fiyat artışını yüzde 45,83 ile sivri biber, yüzde 26,67 ile yeşil fasulye, yüzde 19,05 ile kabak, yüzde 18,46 ile patates, yüzde 12,27 ile havuç, yüzde 5,19 ile domates, yüzde 3,21 ile yumurta, yüzde 3,16 ile yeşil soğan, yüzde 2,76 ile kuzu eti, yüzde 2,53 ile dana eti, yüzde 1,87 ile fındık içi, yüzde 1,40 ile kırmızı mercimek takip etti."

Üretici market fiyat farkı

Eylül ayında üretici ve market fiyatları arasındaki farkın devam ettiğine, TZOB tarafından izlenen 30 üründe yüzde 185,9 fiyat farkı görüldüğüne dikkati çeken Bayraktar, "Eylül’de üretici ve market arasındaki fiyat farkı en fazla kuru kayısı, kavun, kuru incir, patateste yaşandı. Üretici ve market arasındaki fiyat farkı en fazla yüzde 356,67 ile kuru kayısıda görüldü. Kuru kayısından sonra fiyat farkı sırasıyla kavunda yüzde 339,21’i, kuru incirde yüzde 336,92’yi, patateste yüzde 320,13’ü, elmada yüzde 290,34’ü, domateste yüzde 250,72’yi, limonda yüzde 245,35’i, kuru üzümde yüzde 237,06’yı, sütte yüzde 234,59’u, kabakta yüzde 231,33’ü, havuçta yüzde 217,76’yı, maydanozda yüzde 213,85’i buldu. Kuru kayısı 4,6 kat, kavun ve kuru incir 4,4 kat, patates 4,2 kat, elma 3,9, domates ve limon 3,5, kuru üzüm 3,4, süt ve kabak 3,3, havuç 3,2, maydanoz 3,1 katı fiyatla tüketiciye satılmaktadır. Bugün üreticide 6 lira olan kuru kayısı markette 27 lira 40 kuruşa, 35 kuruş olan kavun 1 lira 54 kuruşa, 6 lira 50 kuruş olan kuru incir 28 lira 40 kuruşa, 26 kuruş olan patates 1 lira 8 kuruşa, 73 kuruş olan elma 2 lira 83 kuruşa, 81 kuruş olan domates 2 lira 84 kuruşa, 1 lira 35 kuruş olan limon 4 lira 66 kuruşa, 3 lira 35 kuruş olan kuru üzüm 11 lira 29 kuruşa, 1 lira 6 kuruş olan süt 3 lira 55 kuruşa, 75 kuruş olan kabak 2 lira 49 kuruşa, 61 kuruş olan havuç 1 lira 94 kuruşa, 33 kuruş olan maydanoz 1 lira 2 kuruşa tüketiciye sunulmaktadır" dedi.

Fiyat değişimlerinin nedenleri

Üretici fiyatlarında en fazla fiyat artışının salatalıkta görüldüğünü, salatalığın yanı sıra sivri biber, yeşil fasulye, kabak, domateste de fiyat artışları yaşandığını vurgulayan Bayraktar, "Hava sıcaklıklarının düşük seyretmesiyle birlikte hasat edilen ürün miktarının giderek azalmaya başlaması, fiyat artışlarında etkili olmuştur. Arzda yaşanan daralmanın yanı sıra artan taleple birlikte salatalık en fazla fiyat artışı görülen ürün olmuştur. Patateste geçen aya göre fiyat 22 kuruştan 26 kuruşa çıksa da hala oldukça düşüktür; üreticilerimiz ciddi pazarlama sorunlarıyla karşı karşıyadır. Et fiyatlarında ise Kurban Bayramı sonrası kesilen hayvan sayının arzındaki daralmaya bağlı olarak fiyat artışları yaşanmıştır. Üreticide fiyatı en çok düşen ürün elma olmuştur. Bu yıl elmada yaşanan rekolte artışı her ne kadar üreticimizin yüzünü güldürse de komşu ülkelerde yaşanan sorunların devam etmesi, ülkemizin ihracatında sıkıntıların devam edeceğini göstermektedir. Bu durumdan elma üreticilerimiz olumsuz etkilemektedir. Ülkemizin elma ihracatında önemli yeri olan dört ülke Rusya, Suriye, Irak ve Mısır’dır. Ancak son yıllarda bölgede yaşanan kaosun olumsuz etkileri ve Rus ambargosu elma ihracatımızı olumsuz yönde etkilemiştir. Halihazırda yeni ürün hasadı başlamasına karşın üreticilerimiz umduğunu bulmamıştır. Elma fiyatları geçen aya göre yüzde 12,12 gerilemiştir. Sezonun düşük fiyatla açılması üreticilerimizi tedirgin etmektedir. Patlıcanda fiyatlarındaki gerileme ise hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yaşanan kalite kaybı etkili oldu. Baklagil fiyatlarında görülen düşüş, arz ve talepte meydana gelen değişimlerden kaynaklanmıştır. Çeltik üretiminin yoğun olarak yapıldığı Marmara bölgesinde yeterli alıcının olmaması, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin henüz fiyat açıklamaması, hasat sonrası nakit ihtiyacı olan üreticinin ürününü bir an önce satmak istemesi fiyatlarda düşüşe neden olmuştur" diye konuştu.