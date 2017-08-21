Diğer
Kategoriler

Kuru kayısıda gelir azaldı

Dünya kayısı başkenti olarak bilinen Malatya’da bu yılki rekoltesi yüksek olmasına rağmen kayısıdan elde edilen gelir bir önceki yıla göre düştü.

Kuru kayısıda gelir azaldı

21 Ağustos 2017 16:16

Kayısı cenneti Malatya, 2015-2016 kuru kayısı ihracat sezonunda 76 bin 548 ton kuru kayısı ihracatı karşılığı 322 milyon 86 bin dolar elde ederken, 2016-2017 sezonunda ise dünyaya 86 bin 256 ton kayısı ihraç etmesine rağmen bunun karşılığında 273 milyon 473 bin dolar gelir elde edebildi. Konuyla ilgili konuşan Malatya Ticaret Borsası Başkanı Gürsel Özbey, kayısı ihracat sezonunun 1 Ağustos’ta başladığını hatırlatarak, bu yılki kayısı ihracat rakamları hakkında bilgiler verdi. 2015-2016 kuru kayısı ihracat sezonunda 76 bin 548 ton kuru kayısı ihracatı karşılığı 322 milyon 86 bin dolar elde edildiğini anımsatan Özbey, 2016-2017 sezonunda ise, 86 bin 256 ton kayısı ihraç edilmesine rağmen bunun karşılığında 273 milyon 473 bin dolar gelir elde edebildiğini söyledi.

Rekoltenin artmasından dolayı kayısıdan elde edilen gelirin düştüğünü kaydeden Özbey, azalan geliri telafi etmek için çalışmalar yaptıklarını belirterek, kuru kayısı ihracat sezonunun güzel bir şekilde tamamlanmasını temenni etti. 

Barış Türel

Etiketler: kayısı, Malatya


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 26°C

  • Ankara

    Ankara 29°C

  • İzmir

    İzmir 30°C

  • Bursa

    Bursa 27°C

  • Trabzon

    Trabzon 28°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Star Gündem
        Türkiye için güncel ve
        tarafsız haberler:
        www.stargundem.com.tr
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç