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Kuru sıkı silahla fare avladı

Ordu’da bir market işletmecisi, iş yerine giren fareyi Karadeniz’e özgü bir yöntemle avlamaya çalıştı.

Kuru sıkı silahla fare avladı

14 Kasım 2016 13:08

Ordu’nun Kumru ilçesinde market işleten Rüştü Tevkur, iş yerine giren fareyi ilginç bir yöntemle yakalamaya çalıştı. Farenin rafların altına girdiğini gören Tevkur, hemen belindeki kuru sıkı silahı çekerek, rafların altına doğru ateş etmeye başladı. O anlar markette bulunan bir müşteri tarafından saniye saniye görüntülendi. Markette bulunanlar ise kuru sıkı silahlı fare avlayan iş yeri sahibini birbirine göstererek "Bu şaşırmış" diyerek espri yaptılar. Market sahibi Rüştü Tevkur, görüntüleri kendi sosyal medya sayfasında yayınladı. Market sahibi Rüştü Tevkur, markette arkadaşları ile otururken kapıdan bir anda içeri fare girdiğini gördüğünü, bunun üzerine espri yapmak amacıyla böyle bir harekette bulunduğunu söyledi. Rüştü Tevkur, “Kuru sıkı ile fare avlanmaz. Ama içeri fare girdiğini görünce arkadaşların yanında biraz da espri olsun diye, fareyi korkutup kaçmasını sağlamak amacıyla böyle bir hareket yaptım” dedi.

Metin Akyürek 

Etiketler: karadeniz, Rüştü Tevkur, silahla fare avı


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