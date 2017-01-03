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Kuru soğan üretim rekoru kırdı

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından açıklanan 2016 yılındaki bitkisel üretim verilerine göre en fazla üretim kuru soğanda yaşandı.

Kuru soğan üretim rekoru kırdı

03 Ocak 2017 09:33

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından 2016 yılındaki bitkisel üretime ait veriler paylaşıldı. Verilere göre tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerdeki üretim miktarı önceki yıllara göre yüzde 0,2, sebzelerde yüzde 2,4, meyvelerde ise yüzde 6,8 oranında artış gösterdi. 2016 yılında 65 milyon 184 bin ton tahıl ve diğer bitkisel ürünler, 30 milyon 267 bin ton sebze ve 18 milyon 972 bin ton meyve üretimi gerçekleştirildi.

Tahıl Üretimi Yüzde 9 Geriledi
2016 yılında tahıl üretimi bir önceki yıla göre yüzde 8,7 oranında azalarak 35 milyon 281 bin tonda kaldı. Buğday üretimi yüzde 8,8 oranında, arpa üretimi de yüzde 16,3 oranında azalarak önceki yılın gerisinde kaldı. Tütün üretimi 2015 yılına göre yüzde 3 oranında artarak 70 bin tona çıkarken, şeker pancarı üretimi de yüzde 21,5 gibi yüksek bir oranda artarak 19 milyon 485 bin tona çıktı.

Sebze Ve Meyve Üretiminde Artış Sürüyor
Sebze ürünlerindeki üretim bir önceki yıla göre yüzde 2,4 oranında artarken, meyve ürünlerinde bu oran yüzde 6,8 olarak gerçekleşti. Sebze ürünlerindeki en büyük üretim artışı kuru soğanda olurken, meyve ürünlerinde liderliği yüzde 13,9 artış ile elma aldı. 

Mehmet Barlas

Etiketler: kuru soğan


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