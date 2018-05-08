Kuru temizleme dükkanında patlama: 1 yaralı

Olay Düzce’nin Cumayeri ilçesi Şafak Sokak üzerinde bulunan kuru temizleme dükkanında meydana geldi. Alınan bilgilere göre saat 15.30 sıralarında Enver Keleş’e ait kuru temizleme dükkanında bu har kazanında patlama meydana geldi. Patlama ile dükkanın camları patlarken iş yerinin yanında bulunan bir otomobil patlamadan zarar gördü. Dükkan içerisinde bulunan Enver Keleş’te patlama nedeniyle yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Sağlık ekipleri yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altındı. Yaranın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken patlama ile ilgili polis ekipleri inceleme başlattı