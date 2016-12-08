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Kuru üzüm dağıtımı hakkında karar Resmi Gazete’de yayımlandı

2017 yılında Milli Eğitim Bakanlığı’nın belirlediği anaokulu, uygulama sınıfı ve ilköğretim okullarında öğrencilere kuru üzüm dağıtımı yapılacak.

Kuru üzüm dağıtımı hakkında karar Resmi Gazetede yayımlandı

08 Aralık 2016 08:25

Okullarda kuru üzüm dağıtımı programı uygulama esasları hakkında karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Kararın amacı, “2017 yılında anaokulu, uygulama sınıfı, temel eğitim birinci kademe (ilköğretim) öğrencilerine kuru meyve tüketim alışkanlığının kazandırılması ile öğrencilerin yeterli ve dengeli beslenmelerine katkıda bulunarak sağlıklı büyüme ve gelişmelerinin sağlanması amacıyla kuru üzüm temini ve dağıtımına ilişkin esasların belirlenmesi” olarak açıklandı. Kararda, ilgili okullara kuru üzüm temini ve dağıtımını sağlamakla Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği’nin görevlendirildiği bildirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı’nca belirlenecek okullarda 2017 yılı içerisinde her öğrenciye haftada 2 gün, 25’er gramlık paketler halinde, 9 numara kalitede olmak üzere sultani çekirdeksiz kuru üzüm dağıtılacağı kaydedildi.
Ayrıca karar hükümlerini, Gıda Tarım ve Hayvancılık, Milli Eğitim ve Sağlık Bakanı’nın müştereken yürüteceği belirtildi. (CNR-GD)

Etiketler: kuru üzüm, Resmi Gazetei


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