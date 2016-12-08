Okullarda kuru üzüm dağıtımı programı uygulama esasları hakkında karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Kararın amacı, “2017 yılında anaokulu, uygulama sınıfı, temel eğitim birinci kademe (ilköğretim) öğrencilerine kuru meyve tüketim alışkanlığının kazandırılması ile öğrencilerin yeterli ve dengeli beslenmelerine katkıda bulunarak sağlıklı büyüme ve gelişmelerinin sağlanması amacıyla kuru üzüm temini ve dağıtımına ilişkin esasların belirlenmesi” olarak açıklandı. Kararda, ilgili okullara kuru üzüm temini ve dağıtımını sağlamakla Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği’nin görevlendirildiği bildirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı’nca belirlenecek okullarda 2017 yılı içerisinde her öğrenciye haftada 2 gün, 25’er gramlık paketler halinde, 9 numara kalitede olmak üzere sultani çekirdeksiz kuru üzüm dağıtılacağı kaydedildi.

Ayrıca karar hükümlerini, Gıda Tarım ve Hayvancılık, Milli Eğitim ve Sağlık Bakanı’nın müştereken yürüteceği belirtildi. (CNR-GD)