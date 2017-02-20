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Kuruçeşme sahilinde denizden ceset çıktı

Beşiktaş Kuruçeşme sahilinde sabah saatlerinde yürüyüşe çıkan vatandaşlar ceset şoku yaşadı.

Kuruçeşme sahilinde denizden ceset çıktı

20 Şubat 2017 10:49

Deniz polisi tarafından karaya çıkartılan cesedin, kısa süre önce eşinden ayrılan yaşlı bir adama ait olduğu öğrenildi.

Olay, saat 08.30 sıralarında Beşiktaş Kuruçeşme sahilinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde yürüyüşe çıkan vatandaşlar, denizde bir şahsın cansız olarak durduğunu gördü. Bunun üzerine vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine karadan ve denizden polis ekibi sevk edildi.

Kısa bir süre sonra olay yerine gelen polis, cansız duran şahsı denizden alarak karaya çıkarttı. Daha sonra polis ekipleri, şahsın çıkartıldığı yerin etrafında güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Bir süre sonra olay yerine gelerek şahsın üzerinde inceleme yapan sağlık ekipleri, hayatını kaybettiğini belirlendi.

Kısa süre önce eşinden ayrılmış

Öte yandan, polis ekiplerinin üst aramasında şahsın üzerinden Ali Ateş’e (66) ait kimlik çıktı. Ateş’in kısa bir süre önce eşinden ayrıldığı ve son olarak hastaneden çıktığı öğrenildi. Ceset, olay yeri ekiplerinin ilk incelemelerinin ardından cenaze aracıyla kesin ölüm nedenin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. 

Doğan Can Cesur
 

Etiketler: beşiktaş, kuruçeşme sahili, sahilden ceset


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