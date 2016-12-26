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Kuruçeşme sahilinde yürüyüşe çıkan vatandaşlara ceset şoku

Beşiktaş Kuruçeşme sahilinde sabah saatlerinde yürüyüşe çıkan vatandaşlar ceset şoku yaşadı. Genç bir erkek şahsa ait olduğu öğrenilen ceset, incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Kuruçeşme sahilinde yürüyüşe çıkan vatandaşlara ceset şoku

26 Aralık 2016 13:09
Kuruçeşme sahilinde yürüyüşe çıkan vatandaşlara ceset şoku - Tıkla İzle

Olay, saat 11.00 sıralarında Beşiktaş Kuruçeşme sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde yürüyüşe çıkan vatandaşlar, denizdeki teknelerin arasında bir şahsın cansız olarak durduğunu gördü. Şahsın uzun süre hareket etmemesi üzerine vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine karadan ve denizden polis ekipleri olay yerine geldi. Denizde bir şahsın hareketsiz olarak durduğunu gören ekipleri, güvenlik şeridi çekerek çevrede önlem aldı. Ardından deniz polisi kıyıya yaklaşarak şahsı çıkartmak istedi. Ancak ekip, şahsın kıyının altındaki bölüme girmesi nedeniyle olay yerini Sahil Güvenlik ekiplerine bırakarak dalgıç almak üzere ayrıldı. Bu esnada olay yerine gelen Genç Denizciler ve Dayanışma Derneği (GEDDAD) arama ve kurtarma ekipleri, kıyıya vuran şahsı karaya çıkarttı. Cesedin çıkartılmasının ardından sağlık ekipleri ilk incelemelerini olay yerinde yaptı.
Öte yandan şahsın üzerinden 29 yaşındaki Selim Tanrıverdi’ye ait kimlik çıktı. Ceset, olay yeri ekiplerinin ilk incelemelerinin ardından cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay yerini gören bazı vatandaşlar ise cep telefonlarıyla cesedi görüntüledi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
 

Doğan Can Cesur
 


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