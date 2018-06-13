Diğer
Kategoriler

Kurucu Rektör Akpınar, mezunlara seslendi

Girne Amerikan Üniversitesi'nin, 32'inci Akademik Yılı'nın mezunları, üst üste gerçekleşen iki ayrı tören ile diplomalarını aldı.

Kurucu Rektör Akpınar, mezunlara seslendi

13 Haziran 2018 14:44

Girne Amfi Tiyatro'da düzenlenen mezuniyet törenlerinde yaptığı uğurlama konuşmalarında, 2017-2018 Akademik Yılı'nın 1500 mezununa seslenen Kurucu Rektör Serhat Akpınar, "35 yıllık kısa bir geçmişimize rağmen; bugün, burada ve Dünya'nın hemen her ülkesinde, bir GAÜ Mezunu ile karşılaşabilirsiniz. Bu, bizler için gerçek bir gurur kaynağıdır" dedi.

"Dünya'da görmek istediğiniz değişimin, kendisi olun"

Mezuniyete katılan 1500 GAÜ Mezunu ile Aileleri'ne hitaben Türkçe ve İngilizce olarak gerçekleştirdiği konuşmasına; Büyük Hint Düşünürü ve bağımsızlık önderi Mahatma Gandhi'nin efsanevi sözleri " Dünya'da görmek istediğiniz değişimin, kendisi olun." ile başlayan Kurucu Rektör Akpınar: "Günümüzde üniversite eğitiminin faydası, sadece bir meslek sahibi olmayı sağlıyor olması değildir. Aslında, üniversite eğitiminin daha büyük bir misyonu vardır. O da, içinde yaşadığımız bu dünyayı, bizden sonraki nesiller için daha güzel, daha iyi ve barış içinde bırakabilmenin yollarını arayabilecek bireyler yetiştirmektir" değerlendirmesini yaptı.

"Mezunlarımız İle gurur duyuyoruz"

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın onur konuğu olarak katıldığı mezuniyet törenindeki 'uğurlama konuşmasında Akpınar; "32'inci Mezuniyet Töreni'mize katılmak için; Kıbrıs, Türkiye ve diğer ülkelerden gelen; Siz ailelerimizi ve misafirlerimizi selamlıyor, hepinize hoşgeldiniz diyorum. Girne Amerikan Üniversitesi Ailesi olarak; mezunlarımız ile büyük gurur duyuyoruz. Bu tatlı heyecanı, onlar ile yaşamaktan da büyük bir gurur duymaktayız.

Etiketler: Girne Amerikan Üniversitesi, kurucu rektör Serhat Akpınar, mezuniyet, Serhat Akpınar

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 30°C

  • Ankara

    Ankara 34°C

  • İzmir

    İzmir 35°C

  • Bursa

    Bursa 31°C

  • Trabzon

    Trabzon 27°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç