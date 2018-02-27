Kurucu Rektör Serhat Akpınar Moldova’da

Akpınar ve Moldova Amerikan Üniversitesi (AUM) Yöneticiler Kurulu Başkan Yardımcısı Saffet Özarslan, ilk olarak yeni göreve atanan T.C. Kişinev Büyükelçisi İskender Okyay’a, nezaket ziyaretinde bulundu.

Akpınar, Okyay’a gerçekleştirmiş olduğu ziyaretinde, yeni görevinin hayırlı olmasını dilerken, GAÜ’nün yurtdışı yapılanmalarından ve Moldova Amerikan Üniversitesi’nin ülkedeki yapılanma, faaliyet ve çalışmaları hakkında detayları da aktardı. Akpınar, GAÜ’nün Kıbrıs’tan tüm dünyaya ulaşarak, 2015 yılı itibariyle Moldava Kişinev’de de eğitim vermeye başladığını vurgulayarak, Moldova’da gerçekleştirmeyi planladıkları projeler hakkında bilgi paylaşımında bulundu.

2016-2017 akademik yılı itibari ile lisans ve lisansüstü programlarını artırarak devam edeceklerini belirten Özarslan, "İşletme, Muhasebe, Ekonomi, Finans ve Bankacılık, Pazarlama ve Lojistik, Turizm & Konaklama İşletmeciliği, Psikoloji, Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi, Mimarlık, Romen Hukuku, Politika ve Hukuk gibi ana bilim dallarına uluslararası statüde öğrenci kabul etmeye başlıyoruz. Uluslararasılaşma vizyonları çerçevesinde ilerleyen günlerde, daha fazla bölüme ve kapasiteye sahip olmak için çalışmalarımız devam edecek" dedi.

Özarslan, amaçlarının ülkeye daha fazla yabancı öğrenci çekmek ve ülke çapında daha fazla kişiye uluslararası eğitim fırsatını sunmak olduğunda ileterek, Büyükelçi Okyay’a yeni görevinde başarılar diledi.

Ziyaretin ardından, Büyükelçi Okyay, GAÜ’nün uluslararası vizyonuna hayran kaldığını belirterek, Moldova’daki çalışmaları yakından takip edeceklerini ve ilerlemeleri noktasında destek olacaklarını iletti.