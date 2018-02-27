Diğer
Kategoriler

Kurucu Rektör Serhat Akpınar Moldova’da

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Kurucu Rektörü Serhat Akpınar, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Moldova’ya gitti.

Kurucu Rektör Serhat Akpınar Moldovada

27 Şubat 2018 09:10

Akpınar ve Moldova Amerikan Üniversitesi (AUM) Yöneticiler Kurulu Başkan Yardımcısı Saffet Özarslan, ilk olarak yeni göreve atanan T.C. Kişinev Büyükelçisi İskender Okyay’a, nezaket ziyaretinde bulundu.

 Akpınar, Okyay’a gerçekleştirmiş olduğu ziyaretinde, yeni görevinin hayırlı olmasını dilerken, GAÜ’nün yurtdışı yapılanmalarından ve Moldova Amerikan Üniversitesi’nin ülkedeki yapılanma, faaliyet ve çalışmaları hakkında detayları da aktardı. Akpınar, GAÜ’nün Kıbrıs’tan tüm dünyaya ulaşarak, 2015 yılı itibariyle Moldava Kişinev’de de eğitim vermeye başladığını vurgulayarak, Moldova’da gerçekleştirmeyi planladıkları projeler hakkında bilgi paylaşımında bulundu.

2016-2017 akademik yılı itibari ile lisans ve lisansüstü programlarını artırarak devam edeceklerini belirten Özarslan, "İşletme, Muhasebe, Ekonomi, Finans ve Bankacılık, Pazarlama ve Lojistik, Turizm & Konaklama İşletmeciliği, Psikoloji, Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi, Mimarlık, Romen Hukuku, Politika ve Hukuk gibi ana bilim dallarına uluslararası statüde öğrenci kabul etmeye başlıyoruz. Uluslararasılaşma vizyonları çerçevesinde ilerleyen günlerde, daha fazla bölüme ve kapasiteye sahip olmak için çalışmalarımız devam edecek" dedi.

Özarslan, amaçlarının ülkeye daha fazla yabancı öğrenci çekmek ve ülke çapında daha fazla kişiye uluslararası eğitim fırsatını sunmak olduğunda ileterek, Büyükelçi Okyay’a yeni görevinde başarılar diledi.

Ziyaretin ardından, Büyükelçi Okyay, GAÜ’nün uluslararası vizyonuna hayran kaldığını belirterek, Moldova’daki çalışmaları yakından takip edeceklerini ve ilerlemeleri noktasında destek olacaklarını iletti.

Etiketler: Girne Amerikan Üniversitesi, kurucu rektör Serhat Akpınar, moldova, ziyaret

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 7°C

  • Ankara

    Ankara 10°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 9°C

  • Trabzon

    Trabzon 15°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç