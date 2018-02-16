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Kurulan irtibat sonucu kadın terörist teslim oldu

Suriye’de bulunan PYD/YPJ bölücü terör örgütü içerisinde 2 yıldır silahlı faaliyet gösteren kadın terörist, kurulan irtibat ve ikna çalışmaları sonucu teslim oldu.

Kurulan irtibat sonucu kadın terörist teslim oldu

16 Şubat 2018 12:13

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, Şemdinli 34. Hudut Tugay Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Bu kapsamda 13 Şubat 2018 günü ilimiz Şemdinli ilçesi Derecik beldesi sınır hattında, Suriye’de bulunan PYD/YPJ bölücü terör örgütü içerisinde 2 yıldır silahlı olarak faaliyet gösteren 1 kadın bölücü terör örgütü mensubu, kurulan irtibat ve ikna çalışmaları sonucu teslim olmuştur. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir” denildi.

 

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