Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Ekim ayı 'Kurulan, kapanan Şirket İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre; 2016 Ekim ayında kurulan şirket sayısında bir önceki aya göre yüzde 43,47 artış oldu. Bir önceki aya göre kurulan şirket sayısında yüzde 43,47, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 32,39, kurulan kooperatif sayısında yüzde 17,07 oranlarında artış oldu. Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısında yüzde 18,15, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 82,70 ve kapanan kooperatif sayısında yüzde 59,15 oranlarında artış oldu.

Kapanan şirket sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,88 azalma oldu. 2016 yılı Ekim ayında, 2015 yılı Ekim ayına göre kurulan şirket sayısında yüzde 3,53 oranında artış olurken, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 1,93 ve kurulan kooperatif sayısında yüzde 29,41 oranında azalış oldu. 2016 yılı Ekim ayında, kapanan şirket sayısı 2015 yılı yılının aynı ayına göre yüzde 52,64, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 47,71 ve kapanan kooperatif sayısında yüzde 1,80 oranında artış oldu.

2016 yılı ilk 10 ayında kurulan şirket sayısı, 2015 yılının aynı dönemine göre yüzde 3,20 azaldı. 2016 yılının 10 aylık döneminde, 2015 yılının aynı dönemine göre kurulan şirket sayısı yüzde 3,20, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 13,68 ve kurulan kooperatif sayısında yüzde 16,16 oranında azalış oldu. Aynı dönemler için kapanan şirket sayısı yüzde 13,88, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 4,96 ve kapanan kooperatif sayısında yüzde 20,05 oranında azalış gözlendi.

2016 Ekim ayında Tunceli'de şirket kuruluşu gerçekleşmedi. 2016 yılı Ekim ayında kurulan toplam 5 bin 362 şirket ve kooperatifin yüzde 81.28'i limited şirket, yüzde 17.81'i anonim şirket, yüzde 0,90'ı ise kooperatif oldu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 38,67'si İstanbul, yüzde 11,26'si Ankara, yüzde 6,02'si İzmir'de kuruldu. Bu ay Tunceli ilinde şirket veya kooperatif kuruluşu gerçekleşmedi. 2016 yılının ilk 10 ayında Tunceli'de 14 şirket ve kooperatif kuruldu 1 kooperatif kapandı.

2016 Ekim ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, bir önceki aya göre yüzde 26 oranında arttı. 2016 yılı ilk 10 ayında toplam 54 bin 3 şirket ve kooperatif kuruldu. Bu dönemde kurulan toplam 43 bin 119 limited şirket, toplam sermayenin yüzde 38,35'ini, 10 bin 233 anonim şirket ise yüzde 61,63'ünü oluşturdu. Ekim ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, Eylül ayına göre yüzde 26 oranında arttı.

2016 Ekim ayında bin 672 şirket ve kooperatif toptan ve perakende ticaret sektöründe, bin 20 gerçek kişi inşaat sektöründe kuruldu. 2016 Ekim ayında kurulan toplam şirket ve kooperatiflerin; bin 672'si toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, bin 20'si inşaat, 705'i imalat sektöründe oldu. 2016 Ekim ayında kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin; 972'si inşaat, 938'i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 285'i imalat sektöründe oldu. Bu ay kapanan şirket ve kooperatiflerin; 275'i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 168'i eğitim, 112'si imalat sektöründe iken bu ay kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 742'si toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 267'si inşaat, 190'ı imalat sektöründe oldu.

2016 Ekim ayında kurulan 48 kooperatifin 28'i konut yapı kooperatifi oldu. 2016 ekim ayında kurulan 48 kooperatifin 28'i konut yapı kooperatifi olup, tarımsal kalkınma kooperatifi ve motorlu taşıyıcılar kooperatifi 3'er adet olarak kuruldu. 2016 yılının ilk 10 ayında kurulan 638 kooperatifin 282'si konut yapı kooperatifi, 81'i tarımsal kalkınma kooperatifi, 50'si motorlu taşıyıcılar kooperatifi ile 49'u sulama kooperatifi olarak kuruldu.

2016 Ekim ayında 352 adet yabancı ortak sermayeli şirket kuruldu. 2016 Ekim ayında kurulan 352 yabancı ortak sermayeli şirketin 123'ü Suriye ortaklı olup, Irak ve İran sermayeli 22'şer adet şirket kuruldu.

2016 yılı ilk 10 ayında; kurulan yabancı ortak sermayeli şirket sayısı 3 bin 734 oldu. Bu şirketlerin bin 494'i Suriye, 240'ı Irak, 235'i İran ortaklı oldu. Kurulan 3 bin 734 yabancı ortak sermayeli şirketin 490'ı anonim, 3.244'ü limited şirket oldu. Bu şirketlerin 390'ı ikamet amaçlı olan veya ikamet amaçlı olmayan binaların inşaatı, 352'si belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret ve 247'si gayrimenkul acenteleri sektöründe kuruldu. Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 89,22'si yabancı sermayeli ortak payını oluşturdu.