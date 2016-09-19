Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 2016 yılı Ağustos ayı Kurulan ve Kapanan Şirket İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre, Ağustos ayında kurulan şirket sayısında bir önceki aya göre yüzde 44,51 artış oldu. Bir önceki aya göre kurulan şirket sayısında yüzde 44,51 oranında, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 59,56 oranında ve kurulan kooperatif sayısında yüzde 47,62 oranında artış oldu. Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısında yüzde 15,82 oranında, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 0,35 oranında ve kapanan kooperatif sayısında yüzde 6,67 oranında artış oldu.

Kapanan şirket sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,92 azalış oldu.

2016 yılı Ağustos ayında, 2015 yılı Ağustos ayına göre kurulan şirket sayısında yüzde 10,22 oranında ve kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 4,32 oranında azalış olurken, kurulan kooperatif sayısında yüzde 31,91 oranında artış oldu. 2016 yılı Ağustos ayında, kapanan şirket sayısı 2015 yılı yılının aynı ayına göre yüzde 7,92 oranında, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 10,66 oranında ve kapanan kooperatif sayısında yüzde 17,24 oranında azalış oldu.

2016 yılının 8 aylık döneminde, 2015 yılının aynı dönemine göre kurulan şirket sayısı yüzde 0,96 oranında, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 13,94 oranında ve kurulan kooperatif sayısında yüzde 13,81 oranında azalış oldu. Aynı dönemler için kapanan şirket sayısı yüzde 22,06 oranında, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 9,13 oranında ve kapanan kooperatif sayısında yüzde 22,04 oranında azalış gözlendi.

2016 Ağustos ayında sadece Tunceli'de şirket kuruluşu gerçekleşmedi

2016 yılı Ağustos ayında kurulan toplam 4 bin 533 şirket ve kooperatifin yüzde 80.85’i limited şirket, yüzde 17.78’i anonim şirket, yüzde 1,37’si ise kooperatiftir. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 38,05’ı İstanbul, yüzde 11,85’i Ankara, yüzde 6,55’i İzmir’de kuruldu. Bu ay sadece Tunceli ilinde şirket kuruluşu gerçekleşmemiştir. 2016 yılının ilk 8 ayında Tunceli’de 14 şirket kurulmuş ve şirket kapanışı olmadı.

2016 Ağustos ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, bir önceki aya göre yüzde 5,06 oranında arttı. 2016 yılı ilk 8 ayında toplam 44.896 şirket ve kooperatif kuruldu. Bu dönemde kurulan toplam 35.740 limited şirket, toplam sermayenin yüzde 35,94’ini, 8,597 anonim şirket ise yüzde 64,05’ünü oluşturmaktadır. Ağustos ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, Temmuz ayına göre yüzde 5,60 oranında arttı.

2016 Ağustos ayında kurulan toplam şirket ve kooperatiflerin; bin 391’i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 864’ü inşaat, 574’ü imalat sektöründe, Ağustos ayında kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin; 889’i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 841’i inşaat, 285’i imalat sektöründe oldu. Bu ay kapanan şirket ve kooperatiflerin; 186’sı toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 132’si inşaat, 90’ı imalat sektöründe, kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 457’ü toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 166’ü inşaat, 137’i imalat sektöründe oldu.

2016 yılının ilk 8 ayında kurulan 549 kooperatifin 243’ü Konut Yapı Kooperatifi, 72’si Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, 43’ü Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi olarak kuruldu. 2016 Ağustos ayında kurulan 337 yabancı ortak sermayeli şirketin 150’si Suriye, 26’sı Irak, 27’si İran ortaklı olarak kuruldu. 2016 yılı ilk 8 ayında; Kurulan yabancı ortak sermayeli şirket sayısı 3.123’dir. Bu şirketlerin 1252’si Suriye, 203’ü Irak, 196’sı İran ortaklı oldu. Kurulan 3 bin 123 yabancı ortak sermayeli şirketin 423’ü anonim, 2 bin 700’ü limited şirket olarak gerçekleşti. Bu şirketlerin 329'u İkamet amaçlı olan veya ikamet amaçlı olmayan binaların inşaatı, 286’sı Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret ve 212’si Gayrimenkul acenteleri sektöründe kuruldu. Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 89,85’i yabancı sermayeli ortak payını oluşturdu.

