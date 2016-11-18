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Kurumlar arası ve kurum içi naklen öğretmenlik başvurusu

Milli Eğitim Bakanlığı, Terörle Mücadele Kanunu kapsamında devlet memuriyetine atananlardan kurumlar arası ve kurum içi naklen öğretmenlik için 27 Ekim-2 Kasım tarihleri arasında ön başvuruda bulunan adayların 28-30 Kasım tarihleri arasında il tercihi başvurusunda bulunabileceğini bildirdi.

Kurumlar arası ve kurum içi naklen öğretmenlik başvurusu

18 Kasım 2016 16:44

MEB'den kurumlar arası ve kurum içi naklen öğretmenlik başvurusuyla ilgili yapılan açıklamada, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun ek 1’inci maddesi kapsamında devlet memuriyetine atananlardan kurumlar arası ve kurum içi naklen öğretmenliğe atanacaklara ilişkin ön başvuruların 27 Ekim-2 Kasım 2016 tarihleri arasında alındığı belirtildi. Açıklamada, Bakanlığa bağlı resmî eğitim kurumlarının alanlar bazında norm kadro güncelleme işlemleri 25 Kasım tarihinde tamamlandıktan sonra ön başvuruda bulunan adayların 28-30 Kasım tarihleri arasında http://basvurular.meb.gov.tr/bsv3/sehityakinimembsv/ internet adresinden elektronik ortamda il tercihi başvurusunda bulunabileceği bildirildi. 

Pelin Üzek
 

Etiketler: öğretmenlik


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