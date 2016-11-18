MEB'den kurumlar arası ve kurum içi naklen öğretmenlik başvurusuyla ilgili yapılan açıklamada, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun ek 1’inci maddesi kapsamında devlet memuriyetine atananlardan kurumlar arası ve kurum içi naklen öğretmenliğe atanacaklara ilişkin ön başvuruların 27 Ekim-2 Kasım 2016 tarihleri arasında alındığı belirtildi. Açıklamada, Bakanlığa bağlı resmî eğitim kurumlarının alanlar bazında norm kadro güncelleme işlemleri 25 Kasım tarihinde tamamlandıktan sonra ön başvuruda bulunan adayların 28-30 Kasım tarihleri arasında http://basvurular.meb.gov.tr/bsv3/sehityakinimembsv/ internet adresinden elektronik ortamda il tercihi başvurusunda bulunabileceği bildirildi.

Pelin Üzek

