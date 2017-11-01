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Kurumlara saldırı hazırlığındaki 5 kişi yakalandı

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde kamu kurumlarına ve kamu görevlilerine saldırı amacıyla keşif yaptıkları tespit edilen 1’i PKK’lı terörist 5 şüpheli gözaltına alındı.

Kurumlara saldırı hazırlığındaki 5 kişi yakalandı

01 Kasım 2017 16:39

Ağrı Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik 01 Kasım 2017 günü sabahın erken saatlerinde Terörle Mücadele ve Özel Harekat Şube Müdürlüklerimizce gerçekleştirilen operasyonda, kamu kurumlarına ve kamu görevlilerine yönelik suikast yapmak amacıyla fırsat arandığı, bu amaçla örgüt mensuplarının kırsal alandan gelerek Doğubayazıt ilçe merkezinde bulunan bazı ikametlerde kaldıkları ve keşif yaptıkları belirlenmiştir" denildi.

Valilik açıklamasında, "Bu doğrultuda PKK/KCK silahlı terör örgütü kırsal alanda sorumlu düzeyde faaliyet yürüten ve silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan çok sayıda aranma kaydı bulunan Brüsk kod adlı S.T. isimli örgüt üyesi ile birlikte 5 şüpheli daha gözaltına alınmıştır. Çok sayıda mühimmat, örgütsel içerikli doküman, kitap, mektup, gazete küpürleri, örgüt mensuplarına ait fotoğraflar, örgütü simgeleyen bez parçaları, dijital materyaller, para, ziynet eşyası ve leşker olarak tabir edilen çocuk kıyafeti ele geçirilmiştir" ifadelerine yer verildi.

 

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