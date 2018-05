Kurumlara ve bireylere geri dönüşüm çağrısı

Birleşmiş Milletler Çevre Programı tarafından çevre sorunları ile ilgili farkındalık oluşturmak ve bu farkındalığı tüm dünya geneline yayarak çevre bilinci oluşturmak amacıyla her yıl 5 Haziran’da kutlanan ‘Dünya Çevre Günü’ bu yıl ‘Plastik Kirliliğine Dur De’ temasını taşıyor. Ambalaj kullanımı ile ilgili; hükümetlerin, endüstrinin, toplulukların ve bireylerin bir araya gelip sürdürülebilir alternatifleri araştırması hakkında farkındalığa davet eden bu yılki etkinliklerde, gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya miras bırakabilmek için okyanuslarımızı kirleten ve deniz yaşamını zedeleyen tek kullanımlık plastiklerin üretiminin ve aşırı kullanımının acil olarak azaltılması çağrısında bulunulacak.

Çevre kirliliğinde toplum olarak hepimizin sorumluluğu olduğunu belirten Oluklu Mukavva Sanayicileri Derneği (OMÜD) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Nuri Görenoğlu, "Doğada tamamen çözülemeyen atıkların çevreye verdiği tahribat her geçen gün artarken, yılda en az 8 milyon ton plastiğin okyanuslara dökülmesinin denizlerdeki canlıları tehdit ediyor" dedi.

‘Hepimiz sorumluyuz’

Çevre kirliliğinde toplum olarak hepimizin sorumluluğu olduğunu söyleyen Görenoğlu, "İklim değişikliğine uyum ve düşük karbon ekonomisine geçiş aşamasında çözülmesi gereken bir sorun. Bu sorunun çözüm aşamasında hepimiz sorumluyuz. Kullandığımız ambalaj malzemeleri çevreye duyarlı ve saygılı olmalı. Zira gıdadan tekstile, teknolojiden perakendeye kadar tükettiğimiz her ürün veya ambalaj malzemesi doğada çözülme süreci uzadıkça bir taraftançevreyi kirletirken, bir taraftan da doğal kaynaklara zarar veriyor. Tabii sorun sadece plastik atıklarından ibaret değil. Türkiye’de genel olarak ambalaj atıkları konusunda maalesef hem kamu, hem de tüketiciler yeterli duyarlılığa sahip değil. Unutmamalıyız ki, ambalaj atıkları çöp değil, aynı zamanda sanayimizin bir hammaddesidir. Özellikle kağıt atıklarımızı evsel atıklarla ve diğer ambalaj atıklarıyla karıştırmayalım, ayrı toplayalım.Kağıt yapısı gereği narin bir ürün olmasından dolayı diğer atıklarla karıştığı takdirde kolayca yok olabilir. Bu durumda ciddi bir, sanayi hammaddesinin kaybı demektir" diye konuştu.

Geri dönüşüme dikkat

Oluklu mukavvanın doğada 3 ayda yok olurken, diğer ambalaj türlerinin çözülmesinin 500 ile 4 bin yılı bulduğunu vurgulayan Mehmet Nuri Görenoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu daekosisteme zarar veriyor. Dolayısıyla kullandığımız giysiler, evsel ve diğer atıklar ile gezegenimizin bir çöplüğe dönüşmesini istemiyorsak; geri dönüşüme önem verelim".

Yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:

Her yıl dünyada 500 milyar plastik poşet kullanılıyor.

Her yıl, okyanuslara en az 8 milyon ton plastik dökülüyor.

Her dakika, bir çöp kamyonu dolusu plastik okyanuslara dökülüyor.

Son on yılda geçen yüzyılın bütününden daha fazla plastik atık üretildi.

Yeryüzünün en ulaşılamayan noktalarında, deniz ve okyanusların 11 kilometre derininde, dünyanın en derin noktası olan Mariana Çukuru'nda dahi canlıların midelerinde plastik lifler var.

Güney Pasifikte Pitcairn grubunun bir parçası olan insansız Henderson Adası, 38 milyon çeşit, 18 ton plastikle kaplı bulunuyor.