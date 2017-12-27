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Kurumsal Sahtekarlık Yönetimi ürününe ödül

İstanbul'da gerçekleşen IDC Türkiye Finans Zirvesi'nde '2017 Finans Teknoloji Ödülleri' sahiplerini buldu. Türkiye Finans Katılım Bankası, Asseco SEE çözümü InACT ile Sahtecilik Takip ve Önleme kategorisinde ödül aldı.

Kurumsal Sahtekarlık Yönetimi ürününe ödül

27 Aralık 2017 14:47

Avrupa'nın 6'ncı büyük yazılım firması Asseco Grup altında faaliyetlerini sürdüren Asseco SEE (ASEE) yaptığı açıklamada, Türkiye Finans Katılım Bankası'nın ödüle layık görüldüğü kategoride, bankanın altyapısında InACT Kurumsal Sahtekarlık İzleme ve Önleme çözümünün çalıştığını bildirdi.

InACT Kurumsal Sahtekarlık Yönetimi'nin banka ve finansal kurumlardaki, ana bankacılık, otorizasyon switch, kart yönetim uygulaması, internet bankacılığı, telefon bankacılığı, mobil bankacılık, CRM, SMS, e-mail, çağrı merkezi gibi tüm uygulamalar ile entegre olduğu belirtildi. Aynı zamanda, olası sahtekarlık ataklarına otomatik veya manuel aksiyonların alınmasını sağladığı, tüm issuer ve acquirer sahtekarlık işlemlerini de kapsayacak şekilde, internet bankacılığı, mobil bankacılık, şube operasyonları, ATM, POS, ve sanal POS gibi çoklu kanallardan yapılan finansal ve finansal olmayan işlemleri gerçek zamanlı ve yakın gerçek zamanlı olarak takip edilmesine ve sahtekarlık ataklarının önlenmesine yardımcı olduğu bildirildi. Çözümün, erişim yetkileri kurum ve organizasyon bazlı olarak tanımlanabildiği için, tek bir kurulum ile çoklu kurum ve çoklu-organizasyon desteği de verdiği ifade edildi. Onay Mekanizması (‘Maker-Checker’) özelliği sayesinde, senaryo tanımı değişikliği gibi bazı kritik süreçlerde, ekipteki kullanıcıların yaptığı işlemlerin, yetkili kullanıcılar tarafından onaylanmasını sağladığı söylendi.

2009 yılından bu yana çözümün uluslararası banka ve finansal kurumlar tarafından tercih edildiğini dile getiren Asseco SEE Ülke Müdürü Hatice Ayas, ''İş ortağımız Türkiye Finans ile kurumsal sahtekarlık izleme ve önleme konusunda 2014’ten beri çalışıyoruz ve iş ortağımızın bu konuda ödül alması bizi gururlandırdı. InACT Kurumsal Sahtekarlık Yönetimi ile tüm bankacılık kanallarında bankanın müşterilerini olabilecek sahtekarlık ataklarına karşı korumasına destek oluyoruz. Konusunda uzman ekibimiz ile 2018'de de çalışmalarımıza devam edeceğiz'' dedi.

 

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