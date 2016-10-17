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Kurusıkı silahları gerçeğe çeviren şahıs tutuklandı

Balıkesir’in Manyas ilçesinde, kurusıkı ses tabancalarını gerçeğe dönüştürüp satan şahıs tutuklandı.

Kurusıkı silahları gerçeğe çeviren şahıs tutuklandı

17 Ekim 2016 17:40

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Bandırma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlileri, kaçak silah satışı yapan N.T. (44) isimli şahsı yakaladı. Balıkesir’in Manyas ilçesinde yaşayan N.T., ruhsatsız olarak iş yerinde silah tamiri yaptığı ve kurusıkı olarak tabir edilen ses tabancalarını gerçeğe dönüştürüp Manyas, Gönen, Bandırma ve Biga ilçelerinde piyasaya sürdüğü tespit edildi. Polis ekipleri şüphelinin iş yerinde, evinde ve aracında yaptığı aramalarda 4 adet kurusıkıdan bozma tabanca, 1 adet kalem tabanca, 5 adet ses tabancası, 23 adet sökülmüş vaziyette ses tabancası, 4 adet 9 mm dolu tabanca mermisi, 32 adet 7.65 mm çapında dolu tabanca mermisi, 6 adet tüfek ve çok sayıda tabanca parçası ile şarjör, 1 adet tabanca ve silah yapımında kullanılan torna makinesi ve çok sayıda tabanca yapımında kullanılan alet ele geçirdi. Şüphelinin yapılan sorgulamasında tabanca sattığı tespit edilen Ö.Ö. isimli şahıs da Gönen ilçesinde yakalandı. Ö.Ö.’nün ikametinde yapılan aramada 1 adet tabanca ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen Ö.Ö. isimli şüpheli serbest bırakılırken, ses tabancalarını gerçeğe dönüştüren ve silah ticareti yapan N.T. ise tutuklandı.

Etiketler: balıkesir, Balıkesir Emniyet Müdürlüğü


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