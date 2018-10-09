Kuruyemişi sevdiklerimizle birlikte yemeyi seviyoruz

Kuruyemiş sektörünün önemli markalarından Peyman'ın yakın zamanda gerçekleştirdiği tüketici araştırması; Türkiye'de kuruyemiş ve kuru meyvenin yüzde 60 oranında arkadaş, aile veya misafirlerle birlikte tüketildiğini ve insanlar için önemli bir sosyal aktivite olduğunu ortaya koydu. Araştırma sonucuna göre; kuruyemiş pazarının en büyük üçüncü segmenti olan ve hızla büyüyen karışık kuruyemişi ise en çok televizyon izlerken, çay yanında, misafirlerle ve soğuk içecekle tercih ediliyor.

Tüketici davranışları ve pazar araştırmalarıyla yeni ürün Ar-Ge çalışmalarına yön verdiklerini belirten Peyman Pazarlama Kategori Müdürü Nazlı Tandoğan, "Tüketicinin talep ve beklentileri bizim için çok değerli. Her fırsatta onları dinleyerek, yeni tatlar ve sunum şekilleri üretiyoruz. Son araştırmamıza göre; tüketiciler, market raflarındaki ambalaj karmaşasından kurtulmak, ürünlerin içeriğini kolay okuyup hızla anlamak istiyor. Özellikle karışık kuruyemiş seven hedef kitlemiz, istediği ürünü seçebileceği alternatif karışımlar istiyor. Bu iç görüye bir de kuruyemiş ve kuru meyveyi başkalarıyla paylaşma eğilimimizi de ekleyince, ‘Peyman Karışık Kuruyemiş' serisi doğdu" dedi.