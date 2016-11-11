Diğer
Kategoriler

Kuş Cenneti'nde sonbahar

Samsun Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde, sonbahar ve gün batımı manzaraları büyülüyor.

Kuş Cennetinde sonbahar

11 Kasım 2016 11:26

Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti sonbahar ve gün batımı manzaralarıyla farklı güzelliklerini ortaya çıkartıyor. Karadeniz kıyısında bulunan tek sulak alan olan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti; doğa meraklıları ve keyifli bir hafta sonu geçirmek isteyenler için güzel fırsatlar sunuyor.

Samsun’un 19 Mayıs ve Bafra ilçelerini de kapsayan, içinde 9 göl bulunan 56 bin hektarlık delta, Türkiye’de tespit edilen 474 kuş türünden 352’sine ev sahipliği yapıyor. Kuş Cenneti'nde kış döneminde yıllık ortalama 150 bin kuş popülasyonu gözlemleniyor. Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, alanının 22 bin hektarı 1998 yılında Ramsar alanı ilan edildi. 

Deniz, göl, nehir, bataklık, sazlık, orman, kumul, çayır, mera ve tarım alanı habitatları bir arada bulunan delta sonbahar ve gün batımı manzaraları ile görenleri kendine hayran bırakıyor.  

Kenan Akyüz
SAMSUN

Etiketler: kuş cenneti


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 21°C

  • Ankara

    Ankara 18°C

  • İzmir

    İzmir 22°C

  • Bursa

    Bursa 23°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!