Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti sonbahar ve gün batımı manzaralarıyla farklı güzelliklerini ortaya çıkartıyor. Karadeniz kıyısında bulunan tek sulak alan olan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti; doğa meraklıları ve keyifli bir hafta sonu geçirmek isteyenler için güzel fırsatlar sunuyor.

Samsun’un 19 Mayıs ve Bafra ilçelerini de kapsayan, içinde 9 göl bulunan 56 bin hektarlık delta, Türkiye’de tespit edilen 474 kuş türünden 352’sine ev sahipliği yapıyor. Kuş Cenneti'nde kış döneminde yıllık ortalama 150 bin kuş popülasyonu gözlemleniyor. Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, alanının 22 bin hektarı 1998 yılında Ramsar alanı ilan edildi.

Deniz, göl, nehir, bataklık, sazlık, orman, kumul, çayır, mera ve tarım alanı habitatları bir arada bulunan delta sonbahar ve gün batımı manzaraları ile görenleri kendine hayran bırakıyor.

Kenan Akyüz

SAMSUN