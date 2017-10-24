Kuş Cenneti'nden objektiflere yansıyanlar

Samsun Büyükşehir Belediyesinin Samsun Kızılırmak Deltası Koruma ve Geliştirme Birliği ile Başkent Ankara Meclisi’nin destekleriyle düzenlediği Kızılırmak Deltası Foto Safari Yarışması sonuçlandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz başkanlığında jüri üyeleriyle düzenlenen değerlendirme toplantısında yarışmada derece elde eden fotoğraflar özenle belirlendi.

15 farklı ilden toplam 118 fotoğrafçının katıldığı foto safari yarışmasının sonuçlarıyla ilgili açıklama yapan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, yarışma için katılım sağlayan 118 fotoğrafçıdan 78 fotoğrafçının 300 fotoğraf göndererek yarışmaya iştirak ettiği bilgisini verdi. Fotoğrafları titizlikle ve özenle incelediklerini ifade eden Başkan Yılmaz, “Samsun Kızılırmak Deltası Sulak Alan ve Kuş Cenneti’ndeki yaban hayatı, doğal varlıkları ve peyzaj güzelliklerini fotoğraflar ile ölümsüzleştirmek, doğal, estetik ve biyo çeşitlilik değerlerinin farklı bakış açısı ile ortaya konması, habitatların ve biyolojik çeşitliliklerin birbirleriyle ilişkilerinin fotoğrafçı bakış açısıyla tespit edilerek tanıtımının yapılması amacıyla düzenlediğimiz Foto Safari Yarışması’na Giresun, Sinop, Ankara, Trabzon, Çorum, Kastamonu, İstanbul, Ordu, Sivas, Nevşehir, Antakya, İzmir, Konya ve Hakkari illerinden katılım sağlayan yarışmacılarıma özellikle teşekkürlerimi iletiyorum. 78 fotoğrafçının gönderdiği 300 fotoğrafı seçici kurul üyelerimiz Adnan Ataç, Ata Yakup Kaptan, Kamil Öge, Özden Sağlam, Sanem Arıkan, Şenol Kocatepe, Tansu Gürpınar, Vedat Soğukpınar ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu Temsilcisi Abdullah Sezgin katılımıyla özenle değerlendirdik. Yarışma sonuçlarının hayırlı olmasını ve bundan sonra Kızılırmak Deltası için yapılacak sanatsal ve kültürel faaliyetler için özendirici olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Derece, mansiyon ve sergileme ödülü alan fotoğraflar, 2 Şubat 2018 tarihinde Dünya Sulak Alanlar Günü’nde Atakum Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezinde sergilenecek.

Seçici kurul üyelerinin değerlendirmeleri sonucu 3 kategorideki sonuçlar ise şöyle:

Birinci: Alihan Aktürk (Samsun), ikinci: Ufuk Seferoğlu (Samsun), üçüncü: Alihan Aktürk (Samsun), mansiyon: Nejdet Sungur (Samsun), mansiyon: Derviş Önder Kahraman (Ankara), mansiyon: Mustafa Akça (Samsun), mansiyon: Ramazan Yıldırım (Samsun), mansiyon: Alihan Aktürk (Samsun)