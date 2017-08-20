Diğer
Kategoriler

Kuş değil armut

Bursa'da kuş şeklindeki armut görenleri şaşırttı. Bir armut ağacında yetişen yeşil kuş görünümlü armut, herkesi hayretler içinde bıraktı. Armuttan kuşun gagası ve gözleri bile belli oluyor.

Kuş değil armut

20 Ağustos 2017 09:47

Gürsü ilçesinde armut hasadı yapılırken, kuş şeklinde bir armut görüldü. İlginç armudu görüp tarla sahibine haber veren işçi gözlerine inanamadı. Kuş görünümlü armut görenleri şaşırttı. Gagası, gözleri bile olan armut, tombul yeşil bir kuşa benziyor.

Armudu görenlerin hayretler içinde kaldığını söyleyen tarla sahibi Mehmet Hanefi Aslan, "Armut hasadına başladık. Armut toplayan işçilerden biri, kopardığı armudun kuşa benzediğini fark etmiş. Sonra bize gösterdi. Armut tıpkı kuşa benziyor. Allah'ın bir hikmeti. Armudu gören arkadaşlarım şaşırıp kaldılar. Gözlerimize inanamadık" dedi. 

Serkan Akkuş


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 32°C

  • Ankara

    Ankara 33°C

  • İzmir

    İzmir 33°C

  • Bursa

    Bursa 31°C

  • Trabzon

    Trabzon 28°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç