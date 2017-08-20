Kuş değil armut

Gürsü ilçesinde armut hasadı yapılırken, kuş şeklinde bir armut görüldü. İlginç armudu görüp tarla sahibine haber veren işçi gözlerine inanamadı. Kuş görünümlü armut görenleri şaşırttı. Gagası, gözleri bile olan armut, tombul yeşil bir kuşa benziyor.

Armudu görenlerin hayretler içinde kaldığını söyleyen tarla sahibi Mehmet Hanefi Aslan, "Armut hasadına başladık. Armut toplayan işçilerden biri, kopardığı armudun kuşa benzediğini fark etmiş. Sonra bize gösterdi. Armut tıpkı kuşa benziyor. Allah'ın bir hikmeti. Armudu gören arkadaşlarım şaşırıp kaldılar. Gözlerimize inanamadık" dedi.

Serkan Akkuş