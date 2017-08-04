'Kuş gribinin başka insanlara bulaşması mümkün değil'

Sivas merkeze 11 kilometre uzaklıkta bulunan Serpincik köyünde geçtiğimiz günlerde dışarıdan getirilen bir kazın ölmesi sonucu Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekipleri önlem amaçlı köyde ve yaklaşık 3 kilometre alanda bulunan tüm kanatlı hayvanları toplayıp itlaf etti. 10 kilometrelik alanda gözetim bölgesi oluşturulmasının ardından ekipler bölgeyi denetim altına aldı.



CÜ Veteriner Fakültesi Viroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Hakan Işıdan, kuş gribi hakkında bilgi vererek, "İnsanlarda kuş gribi deyince bir tedirginlik oluyor. Bunun nedeni 2002 yılında yaşadığımız domuz gribi salgını gibi daha önce yaşadığımız Çin gribi salgınları gibi çeşitli insanlarda da patojen olan grip virüsü salgınlarının ciddi kayıplara sebep oluyor olmasıdır. Dolayısıyla kuş gribi insan sağlığı açısından bugün için çok önemli bir salgın değil. Tabi bunu net olarak söyleyebilmek için de bunların tüm gen analizlerinin yapılıp daha önceki patojen ve patojen olmayan suçlarla kıyaslamasının yapılmış olması gerekiyor. Öte yandan kanatlıların kuş gripleri kanatlı sektör için önemli bir hastalık oluşturur. Bu bir işletmeye girdiğinde bir kümese girdiğinde patojenik testine bağlı olmakla birlikte yüzde 100'e varan ölümlere sebep olur. Bu açıdan kuş gribi kanatlı sektörü açısından önemlidir. Ülkemiz bu alanda yoğun bir üretim olduğu için ülkemiz kanat sektörü ile ciddi bir tehdit oluşturabilir" dedi.

"İnsanlar açısından ciddi bir tehdit oluşturmuyor"



Kuş gribine yoğun bir şekilde maruz kalınmadığı taktirde başka insanlara bulaşmasının söz konusu olmayacağını belirten Işıdan, hayvanlarla ilgili korunma yöntemi olmadığını hastalığın görüldüğü yerdeki tüm kanatlı hayvanların itlaf edilmesi gerektiğini ifade etti. Işıdan, "Tabi ki suç bağımlı olmakla birlikte aşılama söz konusu olabiliyor. Fakat bu da aşıların mevcut suç için koruyuculuğu önemli. Bunun bir araştırması yapıldığı takdirde aşılama etkili bir çözüm olabilir. Fakat yine de hastalık görüldüğü yerde hayvanların itlaf edilmesi bu işletmelerin derhal temizlenmesi önemli" şeklinde konuştu.



Vatandaşların kuş korunmak için bilinen gıdaları tüketmeleri gerektiğini vurgulayan Işıdan, "Özellikle son yıllarda gezen tavuk dediğimiz tarzda üretim tesisleri ortaya çıktı. İnsanların köy yumurtasının lezzetine olan özlemi ve onun farklılığı bu sonucu doğurdu. Marketten aldığımız bir tavuğun yaklaşık kırk günde kesim seviyesine gelmesi insanlarda soru işareti doğmasına neden oluyor. Çünkü verilen yem belli, bu kırk gün sonra ete dönüşüyor bu ne kadar besleyici diye düşünürsek tabi ki doğada gezenler kadar lezzetli olmuyor" ifadelerini kullandı.

Onur Erden