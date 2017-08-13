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Kuş yuvasından yılan çıktı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir sitede bulunan kuş yuvasında dev yılan yakalandı.

Kuş yuvasından yılan çıktı

13 Ağustos 2017 12:41

Edinilen bilgiye göre, Alanyurt Esentepe Mahallesi'nde bir sitede bulunan kuş yuvasına yem bırakmaya giden site sakini, yuvaya elini uzattığında büyük bir şokla geri adım attı. Kuş yuvasında kıvrılmış yatar vaziyetteki yılanı gören vatandaş, İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezi ekiplerine haber verdi. Belirtilen adrese gelen ekipler, büyük bir titizlikle yılanı yakaladı. Yılanın İnegöl’de bu yıl yakalanan en büyük yılan olduğu belirtilirken, yılan ekipler tarafından şehir merkezi dışına götürülerek doğaya salındı. 

Salih Bakıcı

Etiketler: buırsa, kuş yuvası, yılan


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