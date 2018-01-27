Kuşadası, EMİTT Turizm Fuarı’nda stand açtı

Kuşadası Belediyesi’nin öncülüğünde KODER ve TÜRSAB’ın desteğiyle açılan Kuşadası standı, yoğun ilgi görüyor.

Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, Belediye Meclis Üyeleri Canan İnanç ve Tacettin Özden’in de katıldığı 4 günlük fuarda Kuşadası Profesyonel Aşçılar Derneği tarafından bölgenin incirlerinden hazırlanan tatlı ziyaretçilere ikram edilirken hazırlanan yazılı ve görsel materyaller eşliğinde ilçenin doğal, tarihi ve kültürel değerleri tanıtılıyor. Turizm sektörünün en önemli buluşmalarından olan fuarda Kuşadası çok yönlü olarak tanıtılırken turizmciler yeni iş anlaşmaları ve işbirlikleri yapma olanağı buluyor. Geçtiğimiz yıl 81 ülkeden 685 firmanın katıldığı EMITT Fuarı’nda bu yıl 85 ülkeden 650’si tur operatörü 65 katılımcı yer alıyor.

İstanbul Beylikdüzü’ndeki TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen EMITT Fuarı’nda yer alan 112 metrekarelik Kuşadası standı ziyaretçi akınına uğradı. Selçuk Belediye Başkanı Zeynel Bakıcı, Ege ve Marmara Çevre Belediyeler Birliği Başkanı Cahit İnceoğlu, Dünya Turizm Gazetecileri ve Yazarları Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye Turizm Yazarları ve Gazetecileri Derneği Başkanı Delal Atamdede ve Göçtur Yönetim Kurulu Başkanı Naile Göçen Çukurova’nın da ziyaret ettiği Kuşadası standında çok sayıda yerli ve yabancı tur operatörü, acente temsilcisi ve organizatör Kuşadalı turizmcilerle bir araya gelme şansı buldu.

Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, Kuşadası’nı tüm yönleriyle tanıtmak ve marka değerini arttırmak amacıyla 3 yıldır sürdürdükleri tanıtım çalışmalarının 2018 yılında da hız kesmeyeceğini belirterek “Türkiye’de turizmin başladığı yer olan ve sahip olduğu güzelliklerle dikkat çeken ilçemiz Kuşadası’nı etkin bir biçimde tanıtmak, ulusal ve uluslararası alanda çekim merkezi haline getirmek için turizmcilerimizle işbirliği içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Fuarın açılışında Kültür ve Turizm Bakanımızın iki önemli açıklaması oldu. Bunlardan bir tanesi seyahat acenteleri ve tur operatörlerine sağlanacak olan uçuş desteği rakamının 1500 dolardan 9 bin dolara çıkarılacak olmasıdır. Bu Türkiye turizmi açısından çok önemli bir karardır. Bir diğer açıklama ise 25 dolardan 45 dolara çıkartılan kruvaziyer desteği ile ilgiliydi. Bu kararların bir liman kenti olan Kuşadası’na ivme kazandıracağı kanaatindeyiz. Ülkemizin en önemli buluşmalarından olan EMITT Fuarı’nın ilçemiz ve tüm turizmcilerimiz açısından başarılı geçmesini temenni ediyorum” dedi.

Zafer Hacısalihoğlu