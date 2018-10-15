Kuşadası Körfezi ve Didim'de 76 kaçak göçmen yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Didim'e bağlı Mavişehir önlerinde sahil güvenlik ekipleri tarafından tespit edilen iki ayrı lastik bot içerisinde 18 Afganistan, 4 Irak ve 2 Suriye olmak üzere toplam 24 kaçak göçmen ele geçirildi.

Sahil güvenlik ekiplerinin Kuşadası Körfezi'nde gerçekleştirdiği bir başka operasyonda ise Özdere açıklarında lastik bir bot ile yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Sisam adasına kaçmaya çalışan bir grup kaçak göçmen tespit edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen lastik bot içerisindeki 39 Güney Afrika, 8 Filistin, 3 Suriye ve 2 Kongo olmak üzere toplam 52 kaçak göçmen ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilip, ifadeleri alınan kaçak göçmenler, il göçmen bürosuna teslim edildi.

Zafer Hacısalihoğlu

