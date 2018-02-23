Kuşadası Körfezi’nde 103 kaçak göçmen yakalandı

Edinilen bilgiye göre, ilk operasyon Özdere açıklarında gerçekleşti. Bir ihbarı değerlendiren Kuşadası Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı’na bağlı ekipler Kuşadası Körfezi’nden yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Sisam adasına kaçmaya çalışan 50 kaçak göçmen taşıyan tekneyi durdurdu.

Teknedeki 32 Suriye, 6 Angola, 4 Senegal, 3 Somali,2 Orta Afrika, 1 Eritre, 1 Çad ve 1 Kamboçya uyruklu toplam 50 kaçak göçmen gözaltına alındı. İkinci operasyonda ise Kuşadası Körfezi Pamucak Mevkii’nden bir tekneye binerek Sisam adasına gitmeye çalışan 46 Suriye ve 7 Angola uyruklu toplam 53 kaçak göçmen daha gözaltına alındı.

Sahil Güvenlik ekiplerinin 2 ayrı operasyonda yakaladığı toplam 103 kaçak göçmen ifadelerinin alınmasının ardından il göçmen bürosuna teslim edildi.

Zafer Hacısalihoğlu

