Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Körfezi’nde yasa dışı yollardan motorlu lastik botla Yunanistan’ın Sisam Adası’na kaçmaya çalışan kaçak göçmenlere yönelik Sahil Güvenlik ekipleri tarafından operasyon yapıldı. Operasyon sırasında 29'u Afganistan, 14'ü Suriye, 5'i de İran uyruklu toplam 48 kişiyi yakaladı. 28 erkek, 12 kadın ve 8 çocuktan oluşan kaçak göçmenler, Kuşadası Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı'na getirildi ve sağlık muayenesinin ardından Aydın İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Zafer Hacısalihoğlu