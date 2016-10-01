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Kuşadası Körfezi’nde 48 kaçak göçmen yakalandı

Aydın'ın Kuşadası Körfezi açıklarında sahil güvenlik ekipleri tarafından aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu toplam 48 kaçak göçmen yasa dışı yollardan yurt dışına kaçarken yakalandı.

Kuşadası Körfezinde 48 kaçak göçmen yakalandı

01 Ekim 2016 07:29

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Körfezi’nde yasa dışı yollardan motorlu lastik botla Yunanistan’ın Sisam Adası’na kaçmaya çalışan kaçak göçmenlere yönelik Sahil Güvenlik ekipleri tarafından operasyon yapıldı. Operasyon sırasında 29'u Afganistan, 14'ü Suriye, 5'i de İran uyruklu toplam 48 kişiyi yakaladı. 28 erkek, 12 kadın ve 8 çocuktan oluşan kaçak göçmenler, Kuşadası Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı'na getirildi ve sağlık muayenesinin ardından Aydın İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. 

Zafer Hacısalihoğlu

Etiketler: kaçak, kuşadası körfezi


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