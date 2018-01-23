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Kuşadası Körfezi’nde 49 kaçak göçmen yakalandı

Kuşadası Körfezi’nden yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan 49 kaçak göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Kuşadası Körfezinde 49 kaçak göçmen yakalandı

23 Ocak 2018 06:25

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Körfezi’nde devriye görevi yapan Kuşadası Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı’na bağlı ekipler, Pamucak Mevkii’nde bir grup göçmenin lastik bir botla yasa dışı yollardan Yunanistan’ın Sisam adasına kaçmaya çalıştığını tespit etti. Bölgeye operasyon yapan sahil güvenlik ekipleri, 19 Suriye, 18 Afganistan 5 Pakistan, 5 Küba, 1 İran ve 1 Somali uyruklu toplam 49 kaçak göçmeni Pamucak açıklarında lastik bir bot içerisinde yakaladı. Sağlık kontrolünden geçirilip, ifadeleri alınan kaçak göçmenler il göçmen bürosuna teslim edildi. 

Zafer Hacısalihoğlu

Etiketler: Körfez, Kuşadası

 

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