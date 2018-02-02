Kuşadası Körfezi’nde 50 kaçak göçmen yakalandı

Kuşadası Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekiplerinin ilk operasyonu Güzelçamlı açıklarında gerçekleşti. Bir ihbarı değerlendiren sahil güvenlik ekipleri, fiber bir tekneyle yasa dışı yollardan Yunan adalarına kaçmaya çalışan Irak uyruklu bir kaçak göçmeni yakaladı. Bir diğer operasyonda ise Kuşadası Körfezi’nde devriye görevi yapan sahil güvenlik helikopteri tarafından Kuşadası Körfezi’nde bir grup kaçak göçmen lastik bir bot içerisinde tespit edildi. Özdere açıklarından yasa dışı yollardan Yunanistan’ın Sisam adasına kaçmaya çalışan 3’ü çocuk, 17’si kadın toplam 49 kaçak göçmenin bindiği lastik botu durduran sahil güvenlik ekipleri, 33 Angola, 6 Suriye, 7 Togo, 3 Senegal uyruklu kaçak göçmenleri yakaladı.Sahil güvenlik ekiplerinin iki ayrı operasyonunda ele geçirilen toplam 50 göçmen, ifadelerinin alınmasının ardından, il göçmen bürosuna teslim edildi.

Zafer Hacısalihoğlu