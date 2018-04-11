Kuşadası Körfezi’nde 81 kaçak göçmen yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Mersin Limanı’ndan İtalya’nın Trieste Limanı’na seyir halinde olan Türk Bayraklı Ro-Ro gemisinde konteyner içinde düzensiz göçmenlerin olduğu, göçmenlerin Kuşadası’nda teslim edileceği bilgisi sahil güvenlik ekiplerine iletildi. Görevlendirilen Kuşadası Sahil Güvenlik Botu tarafından, Kuşadası Limanı önlerine saat 03.00’de intikal eden Ro-Ro gemisinde bulunan Suriye uyruklu 79 düzensiz göçmenin transferi gerçekleştirildi. Savcı eşliğinde Ro-Ro gemisine çıkan Sahil Güvenlik ekipleri, dorsedeki 79 Suriyeli’yi botla limana tahliye etti. Botlarla Kuşadası Sahil Güvenlik Komutanlığına getirilen Suriyelileri karada jandarma ve polis ekipleri karşıladı. Sahil Güvenlik ekipleri üşüyen çocuklara battaniye verdi, yürümekte zorluk çeken yaşlılara ise jandarma yardım etti. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince bu kişilere kumanya da dağıtıldı. Bu arada Kuşadası Körfezi’nde sahil güvenlik ekiplerinin gerçekleştirdiği ikinci operasyonda ise Güzelçamlı

açıklarından lastik bir botla yasa dışı yollardan Yunanistan’ın Sisam adasına kaçmaya çalışan İran uyruklu 2 kaçak göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı. 2 ayrı operasyonda yakalanan toplam 81 kaçak göçmen sorgularının tamamlanmasının ardından Aydın İl Göç Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Zafer Hacısalihoğlu