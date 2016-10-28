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Kuşadası Körfezi’nde hava destekli göçmen operasyonu

Yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmayı planlayan göçmen sayısının artması üzerine Sahil Güvenlik ekipleri, havadan da uçak desteği almaya başladı. Son olarak Kuşadası Körfezi’nde sahil güvenlik ekiplerinin uçak desteğiyle gerçekleştirdiği operasyonda, Özdere’de 199 kaçak göçmen yakalandı.


28 Ekim 2016 07:46

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Körfezi’nde ileri keşif karakol görevi yapan Sahil Güvenlik uçağı tarafından Kuşadası Körfezi Özdere sahilinde yasa dışı yollardan Yunanistan’ın Sisam adasına kaçma hazırlığı içerisinde olan yaklaşık 100 kişilik bir göçmen grubunu tespit edildi. Havadan gelen ihbar üzerine göçmenlerin Kuşadası Körfezi’nden kaçmalarını önlemek amacıyla Kuşadası Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı’na bağlı ekipler de önlem alırken, jandarma ile birlikte yapılan operasyonda 100 kişilik göçmen grubu denize açılamadan yakalandı. 

Zafer Hacısalihoğlu

Etiketler: göçmen operasyonu, kuşadası körfezi


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