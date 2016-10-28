Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Körfezi’nde ileri keşif karakol görevi yapan Sahil Güvenlik uçağı tarafından Kuşadası Körfezi Özdere sahilinde yasa dışı yollardan Yunanistan’ın Sisam adasına kaçma hazırlığı içerisinde olan yaklaşık 100 kişilik bir göçmen grubunu tespit edildi. Havadan gelen ihbar üzerine göçmenlerin Kuşadası Körfezi’nden kaçmalarını önlemek amacıyla Kuşadası Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı’na bağlı ekipler de önlem alırken, jandarma ile birlikte yapılan operasyonda 100 kişilik göçmen grubu denize açılamadan yakalandı.

Zafer Hacısalihoğlu