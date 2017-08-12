Kuşadası Körfezi’nde iki operasyonda 79 kaçak göçmen yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Çam Limanı açıklarında yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Sisam adasına kaçmaya çalışan Suriye uyruklu 37 kaçak göçmeni yakaladı. Kuşadası Körfezi’nde devriye görevi yapan sahil güvenlik ekiplerinin gerçekleştirdiği ikinci operasyonda ise lastik bir botla kaçmaya çalışan 42 Suriyeli göçmen Pamucak açıklarında yakalandı. Her iki operasyonda sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalanan toplam 79 kaçak göçmen, ifadelerinin alınmasının ardından İl Göç İdaresi Bürosuna teslim edildi.

Zafer Hacısalihoğlu

Zafer Hacısalihoğlu Zafer Hacısalihoğlu Zafer Hacısalihoğlu