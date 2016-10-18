Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Körfezi’nden yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Sisam adasına kaçmaya çalışan 57 Suriye, 1 Kongo ve 4 Dominik Cumhuriyeti uyruklu kaçak gözmenin bindiği kapasitesi düşük lastik bot, Kuşadası açıklarında batma tehlikesi geçirdi. Lastik botta bulunan gözmenlerin yardım çağrısı üzerine olay yerine giden Kuşadası Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı’na bağlı ekipler, boğulma tehlikesi geçiren 62 kaçak göçmeni kurtardı. Lastik bottan sahil güvenlik botuna alınan ve aralarında 4 kadın ve 3 çocuğun da bulunduğu kaçak göçmenler, önce sağlık kontrolünden geçirildi, ardından da ifadeleri alınarak, Aydın İl Göçmen Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Bu arada, Yunanistan’ın Sakız Adasından küçük bir tekne ile yine Yunanistan’ın Sisam Adasına igiden bir şahıstan haber alınamadığı ihbarının alınması üzerine görevlendirilen 2 Sahil Güvenlik Botu tarafından Kuşadası Körfezi’nde yapılan aramalarda herhangi bir bulguya rastlanılmadı. Sahil güvenlik ekiplerinin kayıp tekneyi ve şahsı arama çalışmaları sürüyor.