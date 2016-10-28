Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » Kuşadası Körfezi’ndeki Airbus A300 batığı 2 yıl boyunca izlenecek

Kuşadası Körfezi’ndeki Airbus A300 batığı 2 yıl boyunca izlenecek

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Kuşadası'nda hem dalış turizmini canlandırmak hem de resif olarak kullanılmak üzere batırılan dünyanın büyük batık uçağı Airbus A300, uzmanlar tarafından 2 yıl boyunca izlenecek.

Kuşadası Körfezindeki Airbus A300 batığı 2 yıl boyunca izlenecek

28 Ekim 2016 08:21

Hem yerli hem de yabancı dalış meraklılarının ilgisini çekmeye devam eden Airbus A300 batığının gelişimini takip etmek için İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi’den uzmanlar Kuşadası’na geldi. Kuşadası’nda araştırma yapan İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğretim görevlisi Doç. Dr. Benal Gül, “ Haziran ayında Kuşadası Körfezi’nde atırılan A330 uçağının gelişimini izlemek için buraya geldik. Her ay gelip, dalarak ve dalan turistlerle anket yaparak, batık uçak ve çevresindeki gelişmeleri izliyoruz ve değerlendiriyoruz. Bu çalışmamız 2 yıl sürecek. Çalışmamızı, değerlendirmemizi 2 yıllık izleme sonucunda tamamlayacağız. Ülkemizde batıklarla ilgili bugüne kadar böyle bir izleme süreci oluşturulmamış. Bu nedenle yeni batık taleplerine doğru cevap verilebilmesi için bu çalışmamız büyük önem taşıyor. A300 uçağı daha yeni batırılmış. Haziran ayında batırılan yeni bir batık. Ancak bu kadar kısa sürede balık bio çeşitliliği odlukça yüksek bir noktaya geldi. Zaman ierisinde batığın geçireceği evrelerdeki değişiklikleri izleyerek bir rapor hazırlayacağız. Bu raporu hem Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na, hem de bu tip çalışmalara izin veren ve çalışmaları yönetim Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na sunmayı planlıyoruz. 2 yıllık izleme ve değerlendirme süreci sonunda doğru bilgileri alacağımıza inanıyorum “ diye konuştu. 

Zafer Hacısalihoğlu

Etiketler: Airbus A300 batığı, kuşadası körfezi


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 15°C

  • Ankara

    Ankara 17°C

  • İzmir

    İzmir 21°C

  • Bursa

    Bursa 18°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!