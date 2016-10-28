Hem yerli hem de yabancı dalış meraklılarının ilgisini çekmeye devam eden Airbus A300 batığının gelişimini takip etmek için İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi’den uzmanlar Kuşadası’na geldi. Kuşadası’nda araştırma yapan İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğretim görevlisi Doç. Dr. Benal Gül, “ Haziran ayında Kuşadası Körfezi’nde atırılan A330 uçağının gelişimini izlemek için buraya geldik. Her ay gelip, dalarak ve dalan turistlerle anket yaparak, batık uçak ve çevresindeki gelişmeleri izliyoruz ve değerlendiriyoruz. Bu çalışmamız 2 yıl sürecek. Çalışmamızı, değerlendirmemizi 2 yıllık izleme sonucunda tamamlayacağız. Ülkemizde batıklarla ilgili bugüne kadar böyle bir izleme süreci oluşturulmamış. Bu nedenle yeni batık taleplerine doğru cevap verilebilmesi için bu çalışmamız büyük önem taşıyor. A300 uçağı daha yeni batırılmış. Haziran ayında batırılan yeni bir batık. Ancak bu kadar kısa sürede balık bio çeşitliliği odlukça yüksek bir noktaya geldi. Zaman ierisinde batığın geçireceği evrelerdeki değişiklikleri izleyerek bir rapor hazırlayacağız. Bu raporu hem Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na, hem de bu tip çalışmalara izin veren ve çalışmaları yönetim Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na sunmayı planlıyoruz. 2 yıllık izleme ve değerlendirme süreci sonunda doğru bilgileri alacağımıza inanıyorum “ diye konuştu.

Zafer Hacısalihoğlu