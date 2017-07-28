Diğer
Kategoriler

Kuşadası Pamucak'ta silahlı çatışma: 1 ölü, 1 yaralı

İzmir'in Selçuk ilçesinde göçmen kaçakçılığı yapan grupların, Kuşadası-Selçuk sınırındaki Pamucak sahilinde silahlı çatışması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de ağır şekilde yaralandı.

Kuşadası Pamucakta silahlı çatışma: 1 ölü, 1 yaralı

28 Temmuz 2017 13:50

Edinilen bilgiye göre, göçmen kaçakçılığı suçundan sabıkalı olan Ömer A., Mehmet Faruk U. ve Atalay Ö. aralarındaki tartışmayı görüşmek üzere Kuşadası-Selçuk sınırındaki Pamucak sahilinde buluştu. Konuşmanın tartışmaya dönüşmesinin ardından N.Y. isimli şahıs silahını çıkararak Ömer A. ve Mehmet Faruk U.’ya ateş etti. Olay sırasında Ömer A. hayatını kaybederken, Mehmet Faruk U. ağır şekilde yaralandı. Olaydan sonra kaçan Atalay Ö. kısa süre sonra Selçuk jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Sorgulaması yapılan Atalay Ö., silahının kazayla ateş aldığını iddia etti. Kuşadası'nda yaşayan ve olayda hayatını kaybeden Ömer A.'nın otopsi işlemlerinin ardından yarın Kuşadası'nda toprağa verileceği öğrenildi. 

Zafer Hacısalihoğlu

Etiketler: Kuşadası, silahlı çatışma


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 28°C

  • Ankara

    Ankara 31°C

  • İzmir

    İzmir 30°C

  • Bursa

    Bursa 28°C

  • Trabzon

    Trabzon 31°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!